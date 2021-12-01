VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.992 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.994,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 1.992,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.973,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.967,00 puana indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, daha yüksek enflasyon riskinin arttığını düşündüğünü kaydederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılması zamanının geldiğini belirtti.

Ekonominin çok güçlü ve enflasyonist baskıların yüksek olduğunu ifade eden Powell, kasım toplantısında açıkladıkları varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmenin uygun olabileceğini, Fed'in aralık ayı toplantısında bunu tartışacaklarını söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası dün risk iştahı azalsa da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin olumlu haber akışı ve Asya'da beklentileri karşılayan makro ekonomik veriler sonrası pay piyasaları yeni güne pozitif başladı.

Analistler, bugün küresel çapta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca ABD'de Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı değerlendirmelerin de yatırımcıların odağında yer aldığını kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.000 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.960 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.