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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

23.11.2021 09:35
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.931 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.931 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.927,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 1.931,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.940,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gidebileceği ve aralıkta varlık alım hızını tekrar düşüreceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomiye ilişkin konuşmasının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydeden analistler, Biden'ın enflasyona ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.900 seviyesinin destek, 1.970 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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