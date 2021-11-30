VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.962 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.959,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 altında 1.962,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 1.985,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselmeye devam ederek 1.995,00 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin aşı üretici şirketlerden gelen açıklamaların belirsizliğin sürdüğüne işaret ettiğini ve bunun da risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Omicron varyantına yönelik haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.000 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.