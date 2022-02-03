Üye Girişi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

03.02.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.224 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.224 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.220,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 2.224,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 altında 2.232,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 2.238,00 puana çıktı.

Analistler, ABD'de piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarla küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını kaydederek, bugün gözlerin yurt içinde enflasyon verilerine, yurt dışında ise Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildiğini aktardı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaşmaya başladığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Garanti BBVA'nın 2021 yılındaki net karı, 13,1 milyar TL ile beklentilerin hemen üzerinde gerçekleşti.

Analistler, bugünün veri takviminde dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.215 ve 2.200 seviyesinin destek, 2.250 ve 2.270 puanın direnç, konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocakta yüzde 10,09 artacağını öngörürken, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Enflasyon, England, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:35 Sadakatsiz'de dün neler oldu? Asya Aras'ı affedecek mi?
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna'ya gidiyor
09:08 Vaka sayısı 110 bini geçti, uzmanlar sorumsuz grubu açıkladı: 20-35 yaş arası aşılanmıyor
08:56 İsveçli bir şirket, sigara izmaritlerini toplamak için kargaları görevlendirdi
08:45 Hakimden Sezen'in katiline: Sana beş yıl ceza vereceğim, şimdi mi vereyim erteleyeyim mi?
08:33 İzmir'de yağış hayatı felç etti! Ev ve iş yerleri sular altında kaldı
08:31 Otomobil sürücüsü, polislerin 15 kilometrelik takibi sonucu yakalandı! Kaçış sebebi ise alkol
08:28 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay nişanlandı! Sosyal medyada fotoğraflara beğeni yağdı
08:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50 vekille basına kapalı toplantı yaptı! "Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin." talimatı geldi
08:11 Cemevine 'ticarethane' muamelesi: 30 bin TL elektrik, 11 bin TL doğalgaz faturası geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 09:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement