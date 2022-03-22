VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

22.03.2022 09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.460 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 2.460 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.457,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 2.460,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 2.463,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Rusya- Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki tutumu da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktardı.

Teknik açıdan endeks kontratında 2.400 ve 2.380 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 2.500 puanın önemli direnç olduğunu söyledi.

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Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı Son dakika haberi! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Son Dakika


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