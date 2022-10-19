VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

19.10.2022 09:26
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle 4.302 puandan başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle 4.302 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 4.302 seviyesinden işlem gördü.

Dün 4.225-4.385 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 değer kaybıyla 4.285,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 4.292,50 puana çıktı.

Analistler, özellikle ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle küresel pay piyasalarında iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt içinde ise ASELSAN ile başlayacak bilanço sezonu ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.350 ve 4.380 seviyelerinin direnç, 4.280 ve 4.220 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Piyasalarda gün ortası Piyasalarda gün ortası Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:29 Öğrencilerinin ünlü profesör Celal Şengör'e seslenme şekli olay oldu
15:19 Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
15:07 Zuhal Topal'ın yöresel kıyafetlerle kendinden geçtiği anlar sosyal medyada gündem oldu
14:58 Karısının köpeğine tecavüz eden şahıs hapishanede saldırıya uğradı
14:43 Gazeteci Bilal Özcan, Kaan Yıldırım'ı hedef aldı: Onun gibisi çok var, Suriyeliler de dahil
14:38 Kazak teknik direktör bayrak gerginliği için özür diledi
14:35 "En çok nefret ettiğim ülke Türkiye" diyen Yunan genç dut yemiş bülbüle döndü
14:29 WhatsApp'ta 3 mavi tik iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan cevap: Böyle bir uygulama yoktur
13:58 Cezada herhangi bir indirim yapılmadı! Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlıya ağırlaştırılmış müebbet verildi
13:57 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den Josef de Souza'ya uyarı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 15:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement