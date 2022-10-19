VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle 4.302 puandan başladı.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 4.302 seviyesinden işlem gördü.

Dün 4.225-4.385 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 değer kaybıyla 4.285,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 4.292,50 puana çıktı.

Analistler, özellikle ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlılıklarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle küresel pay piyasalarında iyimserliğin devam ettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt içinde ise ASELSAN ile başlayacak bilanço sezonu ile hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 4.350 ve 4.380 seviyelerinin direnç, 4.280 ve 4.220 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.