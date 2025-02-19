VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yatay Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yatay Başladı

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, 11.182,00 puandan yatay seyrine başladı.

19.02.2025 10:50
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yatay seyirle 11.182,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 11.182,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,3 artışla 11.182,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, İngiltere'de enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.250 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın destek seviyesinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yatay Başladı - Son Dakika

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