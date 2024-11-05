Vodafone Vakfı'ndan Avrupa'da Hackathon

Ekonomi

Global Vodafone Vakfı, Avrupa genelinde 6-19 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik yeni bir hackathon düzenliyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Arnavutluk, İspanya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Portekiz ve Romanya'da "Dijital Uçurumu Kapatmak" temasıyla gerçekleştirilecek hackathonda, katılımcılardan teknoloji aracılığıyla daha kapsayıcı bir toplum yaratılmasına yönelik yenilikçi fikirler geliştirmeleri beklenecek.

Öğrenciler, Kaliteli Eğitim (Hedef 4), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (Hedef 5) ve Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar (Hedef 11) olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin üçüyle ilgili çözümler üretmeye teşvik edilecek.

Türkiye'de Habitat Derneği işbirliğiyle ve "Yapay Zeka ile Yarının Şehirleri Hackathonu" adıyla gerçekleştirilecek yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirlendi.

Hackathona katılmak isteyenlerin ilk etapta şehirdeki sorunları analiz etmesi ve çözülmesi gereken zorlukları tanımlaması gerekiyor. Daha sonra, bu zorluğa yapay zeka teknolojisiyle sürdürülebilir bir çözüm bulup bir prototip oluşturmaları bekleniyor. Son olarak, projeyi finalde sunabilmek için belirlenen zorluk ve önerilen çözüm hakkında kısa bir sunum hazırlanması isteniyor. Başvuru formuna Habitat Derneği'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Dereceye giren projeler, Mart 2025'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek ödül törenine davet edilecek.

Dünya Ekonomik Forumu son raporunda dünya nüfusunun yüzde 33'ünün (2,6 milyar kişinin) çevrim dışı olduğunu ve teknolojide geri kaldığını bildirdi. Bu "dijital uçurum", veri kullanımı hizmetlerinin ve cihazların satın alınamaması, gereken dijital becerilerin yetersizliği, dijital altyapıya ve beceri kazanmaya erişimin sağlanamaması gibi dünyayla bağlantı kurma önündeki engeller nedeniyle devam ediyor. Vakıf da bu sorunu doğrudan ele alma taahhüdünün bir parçası olarak "Skills Upload Jr. Challenge" girişimini başlattı.

Girişim, "Skills Upload Jr" adlı programın desteğiyle yürütülüyor. 2021'deki tanıtımdan bu yana Avrupa'da 7,5 milyon öğrenci, 600 bin öğretmen ve 8,2 milyon kişiye ulaşan program, aynı zamanda vakfın dijital öğrenme yoluyla kapsayıcılığı artırmaya yönelik daha geniş stratejik odağının bir parçasını oluşturuyor.

Girişimin metodolojisi, öğrencilerin kendi bölgelerindeki koşullara göre onları en çok etkileyen sorunun üstesinden gelmek için teknolojiye dayalı çözümler önerdiği tasarım odaklı düşünme modeline dayanıyor.

Vakıf, bu girişimle, gençlerin mevcut eşitsizlikler hakkında bilinçlenmesini ve bu eksiklikleri giderme ve çözme konusunda teknolojinin potansiyelinin farkına varmasını hedefliyor.

Girişim, şirketin sosyal kapsayıcılığı teşvik etme ve dijital uçurumu kapatma çalışmalarını yansıtıyor.

"Hackathon, Türkiye dahil 9 Avrupa ülkesinde başladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye'nin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdikleri vakıf projelerine devam ettiklerini, son olarak, Habitat Derneği ile birlikte başlattıkları "Yapay Zeka Yıldızları" projesinde amaçlarının genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak olduğunun altını çizdi.

Vakfın Türkiye dahil 9 Avrupa ülkesinde birden başlattığı hackathon ile gençlere ulaştıklarını kaydeden Süel, "Bu yarışmayla, potansiyelini ve yaratıcılığını desteklediğimiz tüm katılımcıların yalnızca teknik bilgilerini değil, aynı zamanda tutkularını, yenilikçi bakış açılarını ve fikirleri etkili çözümlere dönüştürme becerilerini de teşvik ediyoruz. Vodafone Vakfı olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da yapay zeka teknolojisinin, şehirlerin geleceğini şekillendirecek önemli bir araç olarak karşıya çıktığına dikkati çekerek, dijital dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen projelerle topluma değer katmaya devam ettiklerini vurguladı.

Caldu, hackathonu da çabalarının bir parçası olarak gördüklerine işaret ederek, "Bu hackathon, gençlerin yenilikçi fikirlerini teknolojiyle buluşturarak yaşadıkları şehirlerdeki sorunlara çözüm üretmelerini teşvik ediyor. Katılımcılar, sadece teknik becerilerini değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılıklarını da geliştirerek, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacaklar." açıklamasını yaptı.

Finalde dereceye girecek olan gençlerin, Romanya'da yapılacak global finalde de Türkiye'yi temsil edecek olmalarının gurur verdiğini anlatan Caldu, "Genç nesillerin, yapay zeka gibi ileri teknolojilerle tanışmaları ve bu teknolojilerle yaratıcı çözümler üretmeleri, toplumumuzun dijital uçurumu kapatmada önemli bir adım atmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.