WEF raporuna göre tam cinsiyet eşitliğine ulaşmak 120 yıl alabilir

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) iş dünyası ve hükümetlerde kadınların liderlik düzeyindeki temsilinin 20 yılda ilerleme kaydettiğini ancak tam eşitliğin sağlanmasının 120 yıl alabileceğini bildirdi.

WEF'in bu yıl 20'ncisini yayımladığı ve 145 ülkede "ekonomik katılım ve fırsat", "eğitimsel kazanımlar", "sağlık ve hayatta kalma" ve "siyasi yetkilendirme" olmak üzere 4 temel alanda cinsiyet eşitsizliğinin değişimini ölçtüğü Küresel Cinsiyet Farkı 2026 raporuna göre, küresel çapta cinsiyet uçurumu yüzde 69,2 oranında kapandı.

Bu oran, geçen yıla göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Rapor kapsamında, yüzde 100'e ulaşılması tam eşitliği temsil ediyor ve dünyada tam cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının 120 yıl alabileceği tahmin ediliyor.

Kadınların siyasi alanda güçlenmesi 2006'dan sonra ilerleme kaydetti ancak 2016'dan itibaren bu ilerleme tersine döndü.

İş dünyasında kadınlar üst düzey yönetim kademelerine ulaşmış olsa da, en büyük ekonomik ve siyasi etkiye sahip pozisyonlarda yeterince temsil edilmiyor. Kadınlar, üst yönetici pozisyonlarının yüzde 19,1'ini oluştururken, kadınların üstlendiği bakanlık görevlerinin yalnızca 10'da 1'i yüksek etki sahibi olarak değerlendiriliyor.

Kadınlar, yapay zeka mühendislerinin beşte birinden azını oluşturuyor ve yapay zeka şirketlerinin her kademesinde de yeterince temsil edilmiyor.

İzlanda, üst üste 17'nci yıl cinsiyet eşitliğinin en yüksek ölçüldüğü ülke oldu. Ülkede cinsiyet eşitliği yüzde 93'e ulaştı. Bu oran Finlandiya'da yüzde 87,2 ve Norveç'te yüzde 85,7 oldu.

Bu ülkeleri yüzde 84,5 ile Namibya, yüzde 84,2 ile İngiltere, yüzde 82,8 ile Yeni Zelanda, yüzde 82,3 ile İsveç, yüzde 81,9 ile Avustralya, yüzde 81,7 ile Almanya ve yüzde 81,4 ile İrlanda takip etti.

Avustralya bu yıl ilk kez listenin ilk 10 ülkesi arasına girdi.