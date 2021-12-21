"Yabancılara satışta hizmet bedelimiz artırılmalı"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak işletmeleri tarafından yabancılara yapılan aracılık işlemlerinde hizmet bedelimizin iki katına çıkarılması hususunda bir düzenleme yapılmasının gerektiğine inanıyorum. Çünkü yabancılara yapılan satışlarda emlak işletmeleri olarak birçok ek maliyeti karşılamak durumunda kalıyoruz" dedi.

Emlak işletmeleri tarafından yabancılara yapılan aracılık işlemlerinde hizmet bedelinin artırılması önerisi geldi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Emlak işletmeleri tarafından yabancılara yapılan aracılık işlemlerinde hizmet bedelimizin iki katına çıkarılması hususunda bir düzenleme yapılmasının gerektiğine inanıyorum. Çünkü yabancılara yapılan satışlarda emlak işletmeleri olarak birçok ek maliyeti karşılamak durumunda kalıyoruz. Konaklamadan, seyahat giderlerine, ek pazarlama faaliyetlerinden, vatandaşlık süreçlerindeki danışmanlık hizmetlerine kadar birçok farklı maliyetimiz oluyor" dedi.

"Örneği değerlemede uygulanıyor"

Konuya ilişkin emlak uygulamanın değerleme işlemlerinde uygulandığını ifade eden Özelmacıklı, "Yabancılar için değerleme raporu hizmet ücreti, her yıl Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren 'Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları' ile belirlenen ücretlerin 2 katıdır. Değerleme firmaları tarafından hazırlanan raporlar, ek dilde olmamasına, ek bir dosya ya da belge içermemesine, hatta TKGM tarafından getirilen çok basit bir rapor standardına göre hazırlanmasına rağmen 2 kat ücret tahsil edilmekte. Bizde ise iş ve işlemler çok daha karmaşık ve uzun sürüyor" dedi.

"Fayda sağlayacaktır"

Yapılacak düzenlemenin emlak işletmelerine faydalar sağlayacağını aktaran Özelmacıklı, "Bizler de emlak işletmeleri olarak aynı düzenlemenin bizim hizmet bedellerimiz için de yapılmasını talep ediyoruz. Bu şekilde özellikle acente iş birlikteliklerimiz, fuar ve organizasyon katılımlarımız, reklam, pazarlama ve satış bütçelerimiz ile daha çok ihracata katkı sağlayabiliriz. Ayrıca yabancıya satışta arsa - arazi satışları yerine üretilmiş konut ve işyeri satışının daha doğru olduğu düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL