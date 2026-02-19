Yağışlar Buğday Rekoltesini Artıracak - Son Dakika
Yağışlar Buğday Rekoltesini Artıracak

19.02.2026 11:20
Kış yağışları toprak nemini artırırken, ilkbahar yağışları buğday ve arpa rekoltesini etkileyebilir.

Türkiye'de kış yağışları toprak nemi açısından avantaj sağlarken, ilkbahar yağışlarının yeterli ve dengeli gerçekleşmesi halinde buğday ve arpa rekoltesinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

AA muhabirinin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından ocak ayına ilişkin hazırlanan "Fenolojik Değerlendirme-Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi" raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde yağışlar geçen ay ortalama 103,9 milimetre olarak kayıtlara geçti.

Yağışlarda normaline göre yüzde 49, geçen yılın ocak ayına kıyasla 3 katından fazla artış gözlendi.

Yağışlar, 1 Ekim 2025-31 Ocak 2026 kümülatif dönemde de 250,9 milimetreyi buldu. Normali 253,2 milimetre (1991-2020) ve geçen yıl 181,4 milimetre olarak ölçülen yağışlar, bu dönemde geçen yıl yağışlarına göre yüzde 38 artış gösterdi.

Hububat ekili alanlarda bitki çıkışları gerçekleşti

Türkiye genelinde buğday ve arpa başta olmak üzere hububat ekili alanlarda bitki çıkışları gerçekleşirken, gelişim durumu, bölgeler, iklim, rakım, ekim zamanı ve yağış rejimine bağlı farklılık gösteriyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin, alçak ve erken ekim yapılan alanlarında kardeşlenme dönemine giren hububatın, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde büyük ölçüde dormansi (uyku) döneminde olduğu gözlendi.

Kış dönemi boyunca alınan yağışlar genel olarak toprak nemi açısından olumlu bir tablo oluşturdu. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinin birçok kesiminde kar yağışlarının toprak yüzeyini örtmesi, bitkinin soğuk ve don zararına karşı korunmasına katkı sağladı. İlkbahar döneminde eriyen kar sularının da toprak su rezervlerini desteklemesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in bazı yörelerinde ise yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle çıkışların zayıf kaldığı ve bitki gelişiminin yer yer geriden geldiği alanlar tespit edildi. Bu bölgelerde ilkbahar yağışlarının seyrinin, verim üzerinde belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Ülke genelinde verimi etkileyecek ciddi risk bulunmuyor

Türkiye genelinde bitki gelişiminin büyük ölçüde dönem normallerine uygun seyrettiği tespit edilirken, verimi ciddi ölçüde olumsuz etkileyecek yaygın bir risk bulunmuyor.

Kış yağışları toprak nemi açısından avantaj sağlarken, ilkbahar yağışlarının yeterli ve dengeli gerçekleşmesi halinde ülke genelinde buğday ve arpa rekoltesinin yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, üst gübreleme yanında yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadelenin zamanında ve bölgesel koşullara uygun şekilde yapılması, sezonun verim ve kalite açısından başarılı tamamlanması açısından kritik önem taşıyor.

Üst gübrelemeye ilişkin uyarılar

Raporda, üst gübrelemeye ilişkin uyarılar da yer aldı. Buna göre, hububatta üst gübreleme için en ideal zaman, kardeşlenme başlangıcı ile sapa kalkma arasındaki dönem. Gerekli besin maddelerinin doğru oranda ve zamanda bitkilere ulaştırılması, verim ve kalitenin artırılmasında önemli rol oynuyor.

Toprak ve yaprak analizlerine dayalı gübreleme yapılması önem taşırken, toprak analizi, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin belirlenmesini ve doğru gübreleme stratejilerinin geliştirilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA

