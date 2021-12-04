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Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

04.12.2021 10:45
Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Hacıbey Mahallemizin asfalt çalışmasını hava şartlarına göre bu hafta bitireceğiz.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Hacıbey Mahallemizin asfalt çalışmasını hava şartlarına göre bu hafta bitireceğiz. Yahşihan Merkez ve Yenişehir Mahallesi'nin asfalt çalışmasına ise ayrı bir firma başlayacak. Çok az bir süre içerisinde ilçemizin her yeri asfalta kavuşacak" dedi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçede devam eden asfaltlama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlçe genelindeki asfaltlama çalışmalarına hız kazandırıldığını ifade eden Türkyılmaz, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini asgari düzeyde tutabilmek için tüm ekip arkadaşlarımız azami gayret göstermektedir. Bu zamana kadar ki gecikme sebepleri çözüme ulaştırılmıştır. 4734 Sayılı Kanunun Davet Usulü (21B) ihale ile asfaltlama işi yapan şirketler 3 Aralık 2021 tarihi itibari ile Hacıbey Mahallemizde asfaltlama çalışmasına başlamıştır. Hacıbey Mahallemizin asfaltlama işi hava şartlarının durumuna göre 1 haftada bitirilmesi planlanmaktadır. İhalenin toplam bedeli KDV hariç 23 milyon 905 bin 313 liradır" dedi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Türkyılmaz, "Kamu İhale Kurumundan verilen 4734 Sayılı Kanunun açık ihale usulü ile özel bir şirkete verilmiştir. Firmaya 01 Aralık 2021 itibari ile yer teslimi yapılmış olup, hava koşulları ve ekipman tedarikleri sağlandıktan sonra Yenişehir ve Yahşihan merkez mahallelerimizde asfalt başlayacaktır. İhalenin toplam maliyeti KDV hariç 48 milyon 948 bin liradır. Titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda sağlam altyapısı ve sıcak asfaltı ile Yahşihan'ımız her yönü ile marka olacak. Asfaltımız tüm ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KIRIKKALE

Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Osman Türkyılmaz, Yenişehir, Hisarcık, Yahşihan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yahşihan'da asfaltlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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