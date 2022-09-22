ESBAŞ Gıda Üretim Fabrikası'nda yemek kültürün anlatan sergi alanı kuruldu - Son Dakika
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ESBAŞ Gıda Üretim Fabrikası'nda yemek kültürün anlatan sergi alanı kuruldu

22.09.2022 10:00
ESBAŞ Gıda Üretim Fabrikası'nda yemek kültürün anlatan sergi alanı kuruldu

Yaklaşık 25 bin çalışan için sıcak yemek üretilen Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) Gıda Üretim Fabrikası'nda, yemek kültürünün tarihini anlatan sergi alanı oluşturuldu.

Yaklaşık 25 bin çalışan için sıcak yemek üretilen Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) Gıda Üretim Fabrikası'nda, yemek kültürünün tarihini anlatan sergi alanı oluşturuldu.

"Yemeği keşfetmeye hazır mısın?" temalı sergi alanında, insanlığın ateşi bulmasından bu yana değişen beslenme alışkanlıkları posterler ve maketlerle anlatılıyor.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, AA muhabirine, sergi alanının, daha kapsamlı yemek müzelerinin kurulmasına örnek olabileceğini söyledi.

Alanda çoklu yemek denemelerinin yanı sıra pişirme eğitimlerinin verildiğini aktaran Güler, şöyle dedi:

"İnsanoğlu ne zaman başladı yemek pişirmeye, oradan başladık. Sümerler zamanında nasıl gelişti, Osmanlı zamanında Osmanlı mutfağı nasıl gelişti, dünya mutfaklarının oluşumu nasıl meydana geldi ve otuz üç yıl önce ESBAŞ'ta gıda üretim tesisi nasıl başladı, ne tür gelişmeler katetti. Bugün geldiğimiz noktada 25 bin kişiye günde yemek yapar hale nasıl geldik? Onu özetlemeye çalıştığımız bir müze haline getirdiğimiz bir yer."

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Kaynak: AA

Faruk Güler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESBAŞ Gıda Üretim Fabrikası'nda yemek kültürün anlatan sergi alanı kuruldu - Son Dakika

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