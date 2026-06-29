Yakutistan'da Akaryakıt Satışına Sınırlama

Rusya'ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti'nde bazı akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin satışına geçici olarak sınırlama getirildi.

Yakutistan yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin en büyük petrol ürünleri tedarikçisi kamu şirketi Sahaneftegazsbıt'a ait istasyonlarda bir araca en fazla 30 litre benzin veya 200 litre motorin satılacağı belirtildi.

Tedbirlerin, aşırı talebin önüne geçilmesi ve iç piyasaya petrol ürünleri tedarikinin istikrarlı şekilde sürdürülmesi amacıyla alındığına işaret edilen açıklamada, taşınabilir kaplara akaryakıt satışının da yasaklandığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedarikindeki sorunların devam ettiğini ancak durumun kritik seviyede olmadığını söylemişti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman satış ve ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil olmak üzere yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.