Yalova Belediyesi, 50 ATM Yeri için İhaleye Çıkıyor

Yalova Belediyesi kent içindeki 50 adet ATM (otomatik para çekme makinası) yerinin 5 yıllığına bir bütün olarak kiralanması için 5 milyon 460 bin lira muhammen bedel ile ihaleye çıkıyor.

Yalova Belediye Başkanlığı tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile Yalova ili Merkez sınırları içindeki 16 noktadaki 50 adet ATM yerinin bir bütün olarak kiralanması gerçekleştirilecek. Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.20'de yapılacak ihale 5 milyon 460 bin muhammen kira bedeli ile yapılacak. 5 yıllığına kiraya verilecek ATM yeri ihalesinin geçici teminatı ise 819 bin lira olarak belirlendi. - YALOVA