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Yalova'da kurulan midye çiftlikleri yılda 126 milyon ciro yapacak - Son Dakika

Yalova'da kurulan midye çiftlikleri yılda 126 milyon ciro yapacak

04.01.2022 13:00
Yalova'da kurulan midye çiftlikleri yılda 126 milyon ciro yapacak

Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçeleri açıklarında onay verilen 7 tesisten 3'ünde midye ekim aşamasına gelindi.

Yalova'nın Çınarcık ve Armutlu ilçeleri açıklarında onay verilen 7 tesisten 3'ünde midye ekim aşamasına gelindi. 54 milyon liraya mal olacak tesislerden yıllık 126 milyon lira ciro elde edilecek.

Marmara Denizi'nde suyu temizleyici özelliğiyle bilinen Akdeniz midyesi çiftlikleri çoğalıyor. Midye çiftlikleriyle hem müsilajla mücadele hedeflenirken, hem de alandan ciddi bir gelir kazanılması bekleniyor. Midye çiftlikleri suyu filtre ederken yıllık ortalama 126 milyon ciro hedefleniyor. Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yıllık 9 bin ton kapasiteye sahip 7 tesis yapılıyor. Tesislerden 3'ünün kurulum aşaması tamamlandı. Çınarcık açıklarında 174 bin metrekarelik alana kurulan çiftlikte midye ekimi çalışması yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, çalışmalarla ilgili, "2021 yılı itibarıyla bu işletmelerin yıllık 5 bin ton kapasiteli 3'ü yatırımlarını yaptılar, diğer 4 bin ton kapasiteli işletmelerimiz de yoğun çaba içinde ve inşallah yakın gelecekte Marmara'da yıllık 9 bin ton kapasiteli midye çiftliklerimiz hem üretimi hem tüketicilere arzını hem de ihracat potansiyelinin etkin değerlendirilmesi sürecini tamamlamış olacak. Tabii ki Türkiye'de hem iç tüketimde hem de uluslararası ticarette midye önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda biz de Marmara'da bu fırsatı kaçırmak istemedik. Yatırımcılarımız da yoğun ilgi gösterdi. Aynı zamanda midye çiftliklerinin kurulu olduğu alanlar doğal bir resif alanı oluyor. Yani diğer balık çeşitlerinin de üremeleri adına çok ciddi imkan sağlıyorlar. Bu da denizdeki çeşitliliğe, popülasyona ve sürdürülebilirliğe ciddi bir fayda sağlıyor. "Deniz dostu bir üretimden bahsediyoruz. Dolayısıyla midye çiftliklerinin denizin temizlenmesinde etkin bir rol aldığını ifade etmek yanlış olmaz. Marmara Denizi'nin midyenin merkezi konumunda olacağı ifadesini önümüzdeki süreç için söylemek mümkün" diye konuştu.

Midyenin hem dünyada hem de Türkiye'de talep edilen bir ürün olduğuna anlatan değinen Parıldar, "Midye çiftliklerimiz özellikle Marmara Denizi'nde, Marmara içinde de Yalova'mız sektörü yönlendirici, sektörde söz sahibi olacak bir konuma gelecektir. İlerleyen dönemlerde de çok ciddi bir ihracat potansiyeli olan bir ürün. O anlamda da hem ihracat kapasitesini arttırıcı hem de ülkemize ihracat anlamında katma değer sağlayacağı bir ürün, bir sektör olarak ifade etmemiz yanlış olmayacak" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Yalova'da kurulan midye çiftlikleri yılda 126 milyon ciro yapacak

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Çınarcık, Armutlu, Yalova, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova'da kurulan midye çiftlikleri yılda 126 milyon ciro yapacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yalova'da kurulan midye çiftlikleri yılda 126 milyon ciro yapacak - Son Dakika
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