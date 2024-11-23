Yalova'da Öğretmenler Günü Çiçek Satışı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Öğretmenler Günü Çiçek Satışı

Yalova\'da Öğretmenler Günü Çiçek Satışı

Öğretmenler Günü'nde Yalova mezadında 250 bin dal çiçek satışı yapıldı, fiyatlar yüksek seyretti.

23.11.2024 12:57
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24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kesme çiçek üretiminde söz sahibi illerden birisi olan Yalova'daki çiçek mezatlarında hareketli günler yaşanıyor. Öğretmenler Günü haftasında Yalova mezadında 250 bin dal çiçek satışı gerçekleştirildi.

Türkiye'de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi Yalova'daki son mezadı gerçekleştirildi. Esnaflar en güzel çiçekleri müşterilerine sunmak için açık artırmada birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Mezatta satışlarda 2,5-3 kat artış yaşanırken bu hafta Yalova mezadında 250 bin dal çiçeğin satışının gerçekleştirildiği bildirildi.

Mezada katılan çiçekçi Burcu Özalp Öğretmenler Günü nedeniyle sektörde yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Çiçekçi Sevilay Kazdal ise Öğretmenler Günü öncesindeki haftanın yoğun bir şekilde geçtiğini söyledi. Kazdal, Öğretmenler Günü'nün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kimi öğrencilerin hediyelerini önceden verdiklerini kimilerinin ise hafta başını beklediğini kaydetti.

Kasımpatı, gül ve papatya tercih edildi

Kazdal, mezatlarda fiyatların kış sezonuna göre gayet iyi olduğunu belirterek, "Şimdi son mezadımızı yapıyoruz. En çok papatya, biçmeler çok gidiyor, tercih ediliyor. Kasım ayında olduğumuz için kasımpatı buketleri çok yaptık. Adet güller çok fazla gitti. Sınıf anneleri sistemi kalktığı için öğrenciler tek tek adet gülleri tercih ediyor" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da Öğretmenler Günü Çiçek Satışı - Son Dakika

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