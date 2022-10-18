Yalova ekonomi haberi... Yalova'da kivi üreticisini rekoltesi ile sevindirdi, kalibresi ile üzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova ekonomi haberi... Yalova'da kivi üreticisini rekoltesi ile sevindirdi, kalibresi ile üzdü

18.10.2022 00:58
Yalova ekonomi haberi... Yalova'da kivi üreticisini rekoltesi ile sevindirdi, kalibresi ile üzdü

Yalova haberine göre Türkiye'nin kivi üretiminde lider ili olan Yalova'da bu yıl 30 bin tonluk rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin kivi üretiminde lider ili olan Yalova'da bu yıl 30 bin tonluk rekolte bekleniyor. Ürün kalibresi nedeniyle istediği rakamlarda alıcı bulamayan üretici, mahsullerini soğuk hava depolarına göndermeye hazırlanıyor.

Coğrafi işarete sahip Yalova kivisinde hasat için geri sayım başladı. Altınova ilçesinde düzenlenecek 9. Subaşı Kivi Festivali tanıtım toplantısında konuşan Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Uğur Fidan, geçtiğimiz yıllarda dalında satılan kivinin bu yıl pazarlanmasında sıkıntı yaşandığını belirtti. Fidan, "Geçen yıl bu zamanlarda üretilen kivinin yüzde 90'ını pazarlamıştık. Bu yıl ülkede giden ekonomik sıkıntılardan da kaynaklı satışlarda zorlandığımız bir sezon oldu. Geçen yıl yüzde 90'dı satış oranları, bu yıl yüzde 50 diyebilirim ancak. Ürünlerimizin bir kısmını depolamayı düşünüyoruz. Önceden kivi daha çok rağbet görüyordu, tüccarlar gelip dalında alıyordu. Her ne kadar bu konuda bu sene stres yapsak da satılmadığı için birlik olma yönünde konuşmalarımız değişmeye başladı. Artık ürünümüz için birlikte depoya koyalım demeye başladık" diye konuştu.

Ürünün yüzde 50'si depolanacak

Yalova'da 6 bin 500 hektar alanda üretim yapıldığını anlatan Fidan, bu yıl üreticilerin belirlenen fiyatın altında ürünlerine müşteri bulabildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu sene üretim çok fazla olacak. 30 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Buradaki ürünlerin yüzde 50'si depolanacak. Bir kısmı da dışarı gidiyor. Umarım üreticilerimiz açısından güzel bir sezon olacak. Toplantı yaptığımızda kivinin kilogram satış fiyatını 13 lira olarak belirledik. Ancak beklediğimiz sonuçları alamadık ve 10 TL ile 8 TL arasına geriledik. Gerekçe olarak bu sene kivinin çokluğundan dolayı ürünün biraz kalibresinde küçüklüğünden bahsedildiği için satışta problemler yaşandı." - YALOVA

YORUMLAR
500
ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR ÇAVUŞOĞLU YUNANİSTAN'IN SUÇU ARTTIKÇA TÜRKİYE'YE İFTİRA ATMAYA YELTENMESİ DOĞALDIR Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'nın Tigray Bölgesindeki çatışmalara ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'nın Tigray Bölgesindeki çatışmalara ilişkin açıklama Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi Son dakika haberi! Selma öğretmen gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: İHA

Türkiye, Yalova, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova ekonomi haberi... Yalova'da kivi üreticisini rekoltesi ile sevindirdi, kalibresi ile üzdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:35 Cem Yılmaz, 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllara kral
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 07:40:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova ekonomi haberi... Yalova'da kivi üreticisini rekoltesi ile sevindirdi, kalibresi ile üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement