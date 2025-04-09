Yalova'nın İlk 3 Aylık İhracatı 139 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'nın İlk 3 Aylık İhracatı 139 Milyon Dolar

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Yalova'nın 2025'in ilk 3 ayında ihracatı, bir önceki yıla göre %18,2 azalarak 139 milyon dolar oldu.

09.04.2025 13:36
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Yalova'dan 3 ayda 139 milyon dolar ihracat

YALOVA - Yalova'da 2025 yılının ilk 3 ayında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 azalarak 139 milyon 666 bin dolar ihracat oldu.

Yalova'daki firmalar 2024 yılını 578 milyon 296 bin dolar ihracatla tamamlamıştı. 2025 yılının ilk 3 ayında ise kentten 139 milyon 666 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Yalova'dan ocakta 49 milyon 71 bin dolar, şubat ayında ise 71 milyon 997 bin dolar ihracat yapılmıştı. Geçtiğimiz mart ayında ihracat ise 18 milyon 597 bin olarak gerçekleştirildi.

Yalova'da 2025 yılında ihracatın başını yine geçmiş yıllarda olduğu gibi gemi, yat ve hizmetleri sektörü çekti. 3 ayda 119 milyon 323 bin dolar ihracat yapan tersaneleri 5 milyon 696 bin dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti. Kente en çok ihracat yapılan üçüncü sektör ise 3 milyon 397 bin dolarla madencilik ürünleri oldu.

Türkiye'de süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden Yalova'da, sektörün 3 aylık ihracat performansı 2 milyon 548 bin dolar oldu.

Yalova'da 3 ayda 1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise 2 milyon 57 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 169 bin dolarla deri ve mamulleri ile 1 milyon 746 bin dolarla makine ve aksamları, 1 milyon 92 bin dolarla da demir ve demir dışı metaller oldu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'nın İlk 3 Aylık İhracatı 139 Milyon Dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'nın İlk 3 Aylık İhracatı 139 Milyon Dolar - Son Dakika
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