Yalova Ziraat Odası'ndan çiftçiye 250 bin yerli fide

Hibrit tohuma savaş açan Yalova Ziraat Odası tarafından 17 yıldır kentteki çiftçilere yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtılıyor.

Yalova Ziraat Odası bu yıl kentteki çiftçilere 250 bin adet yerli domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun fidesi dağıtımına başladı. Oda Başkanı Şaban Beşli, hibrit tohuma karşı çiftçileri yerli tohum ile üretim yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. Bundan 17 yıl evvel başlayan çalışmayla milyonlarca adet yerli fideyi çiftçilere sağladıklarını dile getiren Beşli, "Bu yıl 2,5 aylık bir çalışmayla fidelerimiz hazırladı. 17 senedir yerli fide dağıtımı yapıyoruz. Bu çalışma hibrit tohuma savaş aştığımız dönemde başladı. Bu sene biraz zayıf oldu, 250 bin tane yaptık. Her yıl 400-500 bin arasından fide dağıtıyorduk. Bu yıl havalardan dolayı sayı düşük oldu. Seneye daha yüksek rakamlara çıkacağız" diye konuştu.

Beşli, fidelerin kesinlikle genleriyle oynanmamış tohumlardan elde edildiğini sözlerine ekledi.

Çalıca Köyü Muhtarı Zülkü Kaya ise Yalova'nın en büyük köylerinden birisi olduklarını söyledi. 750 haneli köyde bin 500 nüfus olduğunu anlatan Kaya, 300 hanenin çiftçilikle uğraştığını anlattı. Odadan teslim aldığı fideleri çiftçilere teslim ettiğini belirten Kaya, "Aldığım fideleri ben de köylülere dağıtıyorum. Köyüm adına teşekkür ediyorum. Yalnız bir köye hizmet vermiyor. Yalova'nın köylerine bu fideleri adaletlice dağıtıyor" dedi. - YALOVA