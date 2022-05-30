Yalova Ziraat Odası'ndan çiftçiye 250 bin yerli fide - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Ziraat Odası'ndan çiftçiye 250 bin yerli fide

30.05.2022 11:25
Yalova Ziraat Odası'ndan çiftçiye 250 bin yerli fide

Hibrit tohuma savaş açan Yalova Ziraat Odası tarafından 17 yıldır kentteki çiftçilere yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtılıyor.

Hibrit tohuma savaş açan Yalova Ziraat Odası tarafından 17 yıldır kentteki çiftçilere yerli tohumlardan üretilen fideler dağıtılıyor.

Yalova Ziraat Odası bu yıl kentteki çiftçilere 250 bin adet yerli domates, biber, patlıcan, karpuz ve kavun fidesi dağıtımına başladı. Oda Başkanı Şaban Beşli, hibrit tohuma karşı çiftçileri yerli tohum ile üretim yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. Bundan 17 yıl evvel başlayan çalışmayla milyonlarca adet yerli fideyi çiftçilere sağladıklarını dile getiren Beşli, "Bu yıl 2,5 aylık bir çalışmayla fidelerimiz hazırladı. 17 senedir yerli fide dağıtımı yapıyoruz. Bu çalışma hibrit tohuma savaş aştığımız dönemde başladı. Bu sene biraz zayıf oldu, 250 bin tane yaptık. Her yıl 400-500 bin arasından fide dağıtıyorduk. Bu yıl havalardan dolayı sayı düşük oldu. Seneye daha yüksek rakamlara çıkacağız" diye konuştu.

Beşli, fidelerin kesinlikle genleriyle oynanmamış tohumlardan elde edildiğini sözlerine ekledi.

Çalıca Köyü Muhtarı Zülkü Kaya ise Yalova'nın en büyük köylerinden birisi olduklarını söyledi. 750 haneli köyde bin 500 nüfus olduğunu anlatan Kaya, 300 hanenin çiftçilikle uğraştığını anlattı. Odadan teslim aldığı fideleri çiftçilere teslim ettiğini belirten Kaya, "Aldığım fideleri ben de köylülere dağıtıyorum. Köyüm adına teşekkür ediyorum. Yalnız bir köye hizmet vermiyor. Yalova'nın köylerine bu fideleri adaletlice dağıtıyor" dedi. - YALOVA

YORUMLAR
500
Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman hayatını kaybetti Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Ziraat Odası'ndan çiftçiye 250 bin yerli fide - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Antalya'da kendisini kamyonetin altına atan adam ağır yaralandı
11:02 30 Mayıs'ta dolar 16,38 seviyelerinde alıcı buluyor
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:46 Demirtaş, "Ortak bir söylem üretemiyorsunuz" diyerek muhalefeti eleştirdi: Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız! Lütfen kendinize gelin
10:44 10 yaşındaki çocuk, okuluna "toplu katliam" mesajı gönderince gözaltına alındı
10:34 Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...
10:17 Nepal'de içinde 22 kişi varken kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı: 14 kişinin cesedi bulundu, 8 kişi aranıyor
10:09 Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini bitiren Selen Görgüzel: Hamdi bana sektörde engel olmaz ama ben onunla şimdilik aynı projede olmak istemem
09:45 Mansur Yavaş duyurdu: Hayvancılık yapan çiftçilere SIVAT desteği verilecek
10:01 Çileklerden yayılan hastalık endişe yarattı! Şu ana kadar 17 vaka görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 11:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova Ziraat Odası'ndan çiftçiye 250 bin yerli fide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement