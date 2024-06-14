Yapay Zeka Dersi Üniversitelerin Müfredatına Ekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka Dersi Üniversitelerin Müfredatına Ekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) işbirliğiyle yapay zeka dersinin bazı üniversitelerin müfredatına dahil edileceğini duyurdu. BTK Akademi'nin altyapısı ve dersleri üniversiteler tarafından kullanılacak, yeni dersler açılacak ve öğrencilerin transkriptlerine BTK Akademi dersleri yansıtılacak. İlk aşamada yapay zeka temelli ön lisans programlarının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması planlanıyor. Proje kapsamında 2024-2025 güz döneminde yapay zeka derslerinin okutulması hedefleniyor.

14.06.2024 13:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde hizmet veren BTK Akademi işbirliğiyle yürütülen çalışma sonucu yapay zeka dersinin, 2024-2025 güz döneminde bazı üniversitelerin müfredatında yer alacağını bildirdi.

???????Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ortak çalışmayla BTK Akademi altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını ve ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılarak eğitimlerin hazırlanacağını belirtti.

Dijital teknolojiler ve yapay zekayla ilgili derslerin üniversitelerde müfredata dahil edilerek okutulacağını vurgulayan Uraloğlu, BTK Akademi'den alınan dersleri üniversite dışı kazanım olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uraloğlu, ilk aşamada, yeni açılan ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların yapıldığını vurguladı. Uygun olabilecek ders eşleştirmeleri için taslak çalışmayı tamamladıklarını duyuran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BTK Akademi derslerinin, üniversitelerdeki hedefi ve amacı olan dersleri birebir karşılaması için düzenleme ve eklemeler yaptık. BTK Akademi dersleriyle ön lisans programlarındaki derslerin eşleştirilmesi amacıyla ders bazında rapor hazırlama çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmayla ilgili raporların haziran sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Ortaya çıkacak raporlara göre BTK Akademi, kendi dersleri üzerinde düzenleme yaparak ön lisans programlarındaki dersleri doğrudan karşılayacak şekilde YÖK dersleri havuzu oluşturacak. Proje kapsamında pilot olarak ön lisans programlarında 2024-2025 güz döneminde okutulacak dersler için çalışmaları ağustos sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bahar dönemi ve bir sonraki yılın dersleri için çalışmalar ve eşleştirmeler devam edecek. Mevcut ön lisans derslerinin bir kısmı için BTK Akademi'de uygun içerik bulunamıyor veya uygun olan dersler içerik olarak eksik kalabiliyor. Bu nedenle ilave olarak yeni ders veya eksik içerik tamamlama çekimi için ilgili üniversitelerimizden teklifler alacağız. Yapay zeka neredeyse hayatımızın her safhasında kullanılıyor. Maalesef yapay zekanın sunduğu imkanlar kötü niyetli kişiler, yabancı istihbaratlar ve terör örgütleri tarafından da kullanılabiliyor. O nedenle gençlerimizi yapay zeka ve teknoloji konusunda doğru eğitmeliyiz. Bu kapsamda YÖK ile yaptığımız bu işbirliğini çok önemsiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Dersi Üniversitelerin Müfredatına Ekleniyor - Son Dakika

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