Avrupa borsaları, yapay zeka yatırımlarının getirisine ilişkin endişelerin teknoloji hisselerinde satışları artırmasıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2 değer kaybederek 625,65 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,02 azalarak 10.346,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,60 düşerek 24.802,78, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,89 gerileyerek 7.927,75 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 2,48 değer kaybederek 48.703,72 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,098 seviyesinden işlem gördü.

Yapay zeka şirketi Anthropic'in dün Nasdaq'ta işlem görmeye başlamasının ardından bugün hisselerinde sert düşüş yaşandı. Şirketin rekor büyüklükteki halka arzı, yatırımcıların sektördeki yüksek hisse değerlemelerine ve yapay zeka yatırımlarının ne ölçüde kazanç sağlayacağına ilişkin endişelerini gideremedi.

ABD'de Nvidia ve diğer çip hisselerinde satış baskısı sürerken Avrupa'da da ASML, Infineon ve STMicroelectronics hisselerindeki kayıplar öne çıktı.

Öte yandan, bugün Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, Brüksel'deki zirvede tarım ve gıda ürünlerinin ticaretini kolaylaştıracak, gençlerin karşılıklı hareketliliğini artıracak ve karbon piyasalarını birbirine bağlayacak anlaşmaların müzakerelerini tamamladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ni dış finansal şoklardan korumak amacıyla diğer merkez bankalarıyla kurulan para takası (swap) hatlarını daha erişilebilir hale getirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimlerin yol açtığı enerji ürünleri şokunun etkisiyle ekimde yıllık bazda yüzde 8,1 artarak Şubat 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik'te satılan finansal ürünlerin sürdürülebilirlik bilgilerine yönelik kuralları sadeleştirmek ve bu ürünleri üç yeni kategoride sınıflandırmak konusunda anlaştı.