Mehmet Günsür, yeni filminin galasında bu kez oyunculuğuyla değil, oğluyla verdiği pozlarla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü 20 yaşındaki oğlu Ali Günsür, kırmızı halıda babasına eşlik etti.

BABASININ BOYUNU GEÇTİ! SON HALİ ŞAŞIRTTI

20 Kasım'da vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin galasında dikkat çeken isimlerden biri Mehmet Günsür'ün oğlu Ali oldu. Ünlü oyuncu, gecede 20 yaşındaki oğluyla birlikte objektiflerin karşısına geçti. Baba ve oğlun yan yana verdiği pozlarda Ali Günsür'ün babasının boyunu geçtiği görüldü. Yıllardır ailesini kameralardan uzak tutmayı tercih eden oyuncunun oğlunun büyümüş hali, galanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. 2006 doğumlu Ali, babasının başrolünde yer aldığı filmin özel gecesinde onunla birlikte kırmızı halıda yürüdü. İkilinin yan yana görüntüsü, aradan geçen yılların değişimini de ortaya koydu.

ANNESİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ali Günsür'ün son hali kadar kime benzediği de merak konusu oldu. Genç ismi görenlerin bir kısmı, Ali'nin annesi Katerina Mongiò'ya olan benzerliğine dikkat çekti. Mehmet Günsür ile İtalyan belgesel yönetmeni Katerina Mongiò'nun en büyük çocukları olan Ali, ailenin tek erkek çocuğu. Gala gecesinde babasıyla verdiği pozlar, Günsür ailesinin özel hayatına ilişkin ayrıntıları da yeniden merak ettirdi.

MEHMET GÜNSÜR İLE KATERİNA MONGIÒ'NUN 20 YILLIK EVLİLİĞİ

Mehmet Günsür ile İtalyan yönetmen Katerina Mongiò'nun yolları 2004 yılında İtalya'da bir film setinde kesişti. Tanışmalarından iki yıl sonra evlenen çift, 2026 yılında evliliklerinin 20. yılını tamamladı. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin üç çocuğu bulunuyor. Ali Günsür ise ailenin en büyük çocuğu ve tek oğlu. Oyunculuk kariyeri nedeniyle Türkiye ile İtalya arasında gidip gelen Mehmet Günsür, ailesiyle birlikte yaşamının önemli bir bölümünü Roma'da geçiriyor. Ünlü oyuncu, yoğun çalışma temposuna rağmen ailesini kamuoyunun ilgisinden uzak tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle Ali'nin babasıyla birlikte bir gala gecesine katılması ayrıca dikkat çekti.