Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka: Fırsat mı Tehdit mi?

17.04.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASO Başkanı Ardıç, yapay zekanın iş hayatında büyük değişimler yarattığını vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, teknolojinin ve yapay zekanın iş hayatını köklü şekilde değiştirdiğini belirterek, "Yapay zeka, hazırlıklı olanlar için büyük bir fırsat, hazırlıksız olanlar için ise ciddi bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "İş Hayatı, Girişimcilik ve Kariyer" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.

Ardıç, buradaki konuşmasında, başarının temelinde erken yaşta üstlenilen sorumluluk, azim ve kararlılığın bulunduğuna işaret ederek, girişimcilikte, ihtiyaçları doğru okuyarak çözüm üretmenin ve cesaretle adım atmanın önemine dikkati çekti.

Sanayinin bir ülkenin bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınması açısından kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ardıç, üretim gücünün artırılmasının Türkiye'nin geleceği açısından hayati önemde olduğunu bildirdi.

Ardıç, teknolojinin ve yapay zekanın iş hayatını köklü şekilde değiştirdiğinin, yeni dönemde kendini geliştiren ve değişime uyum sağlayan bireylerin öne çıkacağının altını çizerek, "Yapay zeka, hazırlıklı olanlar için büyük bir fırsat, hazırlıksız olanlar için ise ciddi bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel rekabette fark yaratmanın yolunun katma değerli üretim ve markalaşmadan geçtiğini belirten Ardıç, "Ürün üretmek sizi ayakta tutar ama marka üretmek sizi dünyaya taşır." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin en büyük sermayesi sizlersiniz"

Ardıç, gençlere değer üretmeleri yönünde tavsiyelerde bulunarak, şöyle devam etti:

"Fark yaratmak için farklı düşünmek zorundasınız. Kendinizi sürekli geliştirin, değişime açık olun. Çünkü bu yeni dönemde öne çıkacak olanlar, öğrenen, kendini yenileyen ve cesaretle adım atanlar olacaktır. Kendinize yatırım yapın, güvenilir olun, her şeyi biraz bilin ama bir şeyi çok iyi bilin. Başarısızlık sizi bitirmez, başarısızlıktan hiçbir şey öğrenmemek sizi bitirir. Bu ülkenin en büyük sermayesi sizlersiniz."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 14:45:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka: Fırsat mı Tehdit mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.