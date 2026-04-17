Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague\'de 7. kez finale yükseldi
17.04.2026 20:25
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague yarı final maçında karşılaştığı İspanya temsilcisi Spar Girona’yı 76-59 yenerek adını 7. kez finale yazdırdı.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek finale yükseldi.

FENERBAHÇE DEVREYE ÜSTÜN GİRDİ

Birinci çeyreğin ilk 3 dakikasında taraflar hücum etmekte zorlandı. 5. dakikada Fenerbahçe Opet, Stewart'ın basketiyle öne geçti: 5-4. Karşılıklı sayılarla süren bölümde sarı-lacivertliler, pota altında rakibini durdurmakta güçlük çekti. Son bölümde 8 sayılık seri yakalayan İspanyol ekibi, ilk periyodu 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Meesseman'ın sayısıyla başladı. 13. dakikada Rupert'in basketiyle Fenerbahçe Opet'in farkı 1 sayıya indirmesinin ardından Spar Girona, molaya gitti. Moladan etkili dönen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-lacivertli takım, yakaladığı 14 sayılık seriyle mücadelenin 16. dakikasına 26-17 önde girdi. Karşılıklı basketlere süren son bölümde Meesseman ve Rupert ile oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-27 önde gitti.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi

KANARYA ETKİLİ OYUNUNU MAÇ BOYUNCA SÜRDÜRDÜ

Spar Girona, ikinci yarıya 5 sayılık seriyle başladı. Rakibine Allemand ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, Spar Girona'nın arka arkaya boş hücumlarını iyi değerlendirerek Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle 26. dakikayı 47-38 önde geçti. Savunma ve hücumda etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü periyodu 54-40 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, son çeyreğe Williams ile etkili başladı. 33. dakikada Sevgi Uzun'un üç sayılık atışının ardından İspanyol temsilcisi, mola aldı. 35. dakikada sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı: 70-50. Ardından Holm ve Lopez ile 7 sayılık seri yakalayan Spar Girona, durumu 70-57'ye getirdi. 

FENERBAHÇE 7. KEZ FİNALDE 

Fenerbahçe Opet, maçtan 76-59 galip ayrılarak tarihinde 7. kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, TSİ 21.30'da oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçının galibi olacak. Organizasyonda final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de 7. kez finale yükseldi - Son Dakika

