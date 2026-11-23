Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, yapay zeka büyümesine ilişkin soru işaretlerinin dünya geneline yayılmasıyla yeniden 30 puanın üzerinde seyretmeye başladı.

ABD'de gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin Demokratlar lehine neticelenmesiyle yapay zeka yatırımlarının sınırlanabileceğine yönelik riskler ve ABD'li çip üreticisi Nvidia'da yönetimsel çalkantıların sektöre olumsuz yansıyabileceği endişeleri hisse piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Şirket hisselerinin altı hafta üst üste düşüş göstermesi, yapay zeka ve yarı iletken sektörüne ilişkin korkuları körükledi. Bu süreçte yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzı teknoloji sektöründeki endişelerin azalması için yeterli olmadı.

Yapay zeka konusundaki söz konusu riskler yeni haftada da taşınırken ABD'de vadeli işlem piyasalarında endeks vadeli kontratlar tepki alımlarıyla yükselirken Asya tarafında yarı iletken öncülüğündeki düşüş sürdü.

Söz konusu gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında sıkılaşabileceği endişeleri "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi'nde yükselişlere neden oldu.

VIX Endeksi geçen hafta 40,03 ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı 35,89'dan tamamladı. Endeks bu haftaya 30,12 seviyesinde başladı.

"Hisse tarafı panikte ama tahvil makasları panik seviyelerde değil"

Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, AA muhabirine, S&P 500 endeksinin 6 Ekim'den bu yana yüzde 11,6'lık düşüş yaşadığını belirterek, endeksin teknik olarak düzeltme bölgesine girdiğini söyledi.

Çay, tarihsel olarak "ayı piyasaları" olarak adlandırılan piyasalarda riskten kaçınma ve satış baskısının hakim olduğu durumların resesyonlarla oluştuğunu belirterek, "Somut verilere baktığımızda büyüme tarafında resesyon risklerinden bahsetmek bu aşamada gerçekçi değil. Şirket tahvilleri tarafında 'artan borçlanmalara' rağmen spread 'panik seviyelerinde değil'. Diğer taraftan VIX endeksi cuma günü 40 seviyesine kadar yükseldi. Hisse piyasası panik modunda. Yapay zeka temasında ve genel olarak hisse piyasasında 'hisse-tahvil piyasaları uyuşmazlığı' var. Hisse tarafı panikte ama tahvil makasları panik seviyelerde değil." diye konuştu.

JP Morgan'ın hesaplamasına göre ABD'nin 2025 büyümesinin 4'te biri ve 2026'da da 9 aylık büyümesinin 5'te birinin yapay zeka yatırımlarından geldiğini aktaran Çay, Fed'in finansal istikrar raporunda bir numaralı risk faktörünün yapay zeka olduğunu dile getirdi.

Çay, "Yapay zeka temasına gelen satışlar sonrası Fed'e dair aralık ayı olasılıklarının yüzde 100 faiz artışından yüzde 90'lara gerilemesinin nedeni bu somut detay. Yapay zeka teması-ABD büyümesi denklemi de 2027 büyüme risklerini şekillendiriyor. Çoklu varlık dağılımında en önemli değişken benim gözümde 2027 büyümesinin nasıl şekilleneceği olacak. Yapay zeka temasına gelen satışlar gelişmekte olan piyasaların 2026 primlerini de eritti." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekim ayı ile beraber yatırımcılar riskli varlıklardan risksiz getirilere doğru yönelmeye başladı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise piyasalarda özellikle ekim ayı ile beraber risksiz getirilere doğru bir geçiş olduğunu vurgulayarak, piyasada risk iştahının ciddi derecede azalmış durumda olduğunu bildirdi.

Ergezen, bundaki en büyük nedenlerden bir tanesinin yüksek petrol fiyatları nedeniyle enflasyonun yüksek kalması ve faizlerin artacağına yönelik beklentiler olduğunu belirtti.

Bütün bu gelişmelerin piyasada yatırımcıların risk iştahının azalmasına yol açtığına işaret eden Ergezen şunları kaydetti:

"Ekim ayı ile beraber artık yatırımcıların riskli varlıklardan risksiz getirilere doğru yönelmeye başladığını görüyoruz. Tabii bu beraberinde birçok satışı da getiriyor. Özellikle yapay zeka tarafında son dönemde gerekli olan para girişinin tersine döndüğünü görmekteyiz. Aynı zamanda altın ve gümüş tarafında keza satışlar var. Aslında dolar haricinde neredeyse her şeyin düştüğünü görüyoruz. Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanıyor bunun sonucunda ve böyle bir etkiyle karşı karşıya kalmış durumdayız."

Ergezen, VIX'in yükselmesinde piyasada oluşan volatilite ve piyasada artan risklerin etkili olduğuna dikkati çekti.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artışlarının devam edeceğine yönelik beklentilerin olduğunu ifade eden Ergezen, "Bunun sonucunda piyasada şöyle bir algı oluşmaya başladı. Küresel büyüme zaten yavaşlamaya başlamıştı, ABD dahil bunun daha da devam edeceği, böyle olunca dolayısıyla küresel büyüme de yavaşlama olunca yani talep azalıyor olacak, şirketlerin aktiviteleri yavaşlıyor olacak. Bundan çekinen yatırımcılar riskli varlıklardan yani borsalardan ve emtialardan risksiz getirilere yani faizlere ve tahvillere yönelmiş durumda. Bunun etkisi de tüm piyasada satış olarak yansıyor çünkü diğer yatırım enstrümanlarından para çıkışı olurken altın, işte borsalar, gümüş, emtialar gibi faizlere doğru bir yöneliş olduğunu görüyoruz. Aslında VIX'in yükselişindeki en büyük neden bu diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.