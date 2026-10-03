Yapay zeka kullanımı geçen yıla göre arttı, en yüksek oran yüzde 63,7'ye ulaştı. - Son Dakika
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Yapay zeka kullanımı geçen yıla göre arttı, en yüksek oran yüzde 63,7'ye ulaştı.

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TÜİK'in 2026 Yapay Zeka İstatistikleri'ne göre, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı yüzde 7,5'ten yüzde 14'e, bireylerin oranı yüzde 19,2'den yüzde 37,6'ya çıktı. Kullanım en çok yüzde 63,7 ile telekomünikasyon, programlama ve bilişimde, en az yüzde 6,9 ile inşaatta görüldü.

Türkiye'de, yapay zeka oransal olarak en çok yüzde 63,7 ile "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" girişimleri, en az ise yüzde 6,9 ile "inşaat" girişimlerinde kullanılıyor.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Yapay Zeka İstatistikleri 2026" bülteninden derlediği bilgilere göre, ülkede yapay zekanın kullanım oranı geçen yıla göre yaklaşık iki katına çıktı.

Bilgisayar sistemlerinin metin, görüntü, ses gibi farklı büyük veri türlerini işleyerek, orijinal içerik oluşturmasına yarayan üretken yapay zekayı kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025'te yüzde 19,2 iken, bu yıl yüzde 37,6'ya çıktı. Yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise yüzde 7,5'ten yüzde 14'e yükseldi.

Yapay zeka kullanan girişimler, faaliyet gruplarına göre incelendiğinde ise bu teknolojinin en fazla yüzde 63,7 ile "telekomünikasyon, programlama ve bilişim" faaliyeti yürüten girişimler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Bu teknolojiyi en az kullanan faaliyet alanı ise "inşaat" olarak kayıtlara geçti. Verilere göre, söz konusu sektörde yapay zeka kullanım oranı yüzde 6,9 oldu.

Sektörlerin yapay zeka kullanım oranları

"Telekomünikasyon, programlama ve bilişim" sektörünün ardından, yapay zekayı en çok kullanan faaliyet alanı ise "yayımcılık, radyo-TV ve içerik" girişimleri oldu.

Yayım alanında yapay zekanın kullanım oranı, yüzde 57,1 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu işletmeleri, yüzde 32,4 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetini yürüten girişimler izledi.

"Finans ve sigorta faaliyetleri"nde yapay zeka kullanım oranı yüzde 30,2 iken, "gayrimenkul faaliyetleri"nde yüzde 25,8 oldu.

Yapay zekanın kullanım oranı "toptan ve perakende ticaret" girişimlerinde yüzde 12,7, "ulaştırma ve depolama" girişimlerinde de yüzde 9,7 olarak tespit edildi.

Büyük girişimler daha fazla yapay zeka kullanıyor

Girişimlerin yapay zeka kullanım oranı çalışan sayısına göre incelendiğinde, daha fazla çalışanı olan girişimlerin yapay zekayı daha yüksek oranda kullandığı tespit edildi.

Verilere göre, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yapay zeka kullanım oranı yüzde 37,1 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 17, 10-49 çalışanı olan girişimlerde de yüzde 12,8 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuYapay ZekaTeknolojiEkonomiSon Dakika

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