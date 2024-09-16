Yapay Zeka Teknolojisi Kripto Şirketleri İçin Veri Boşluğunu Dolduruyor

Ekonomi

Panel sırasında Ragini, 0xScope'un yapay zeka destekli Web3 veri analitiğindeki son gelişmelerini paylaşarak platformu kripto şirketleri için veri açığını kapatmada önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Ragini, "Günümüzün değişken piyasasında şirketlerin ham veriden daha fazlasına ihtiyacı var. Token fiyat dalgalanmalarının ardındaki güçleri anlamak için eyleme dönüştürülebilir içgörülere ihtiyaçları var. Ancak, birçok birincil piyasa şirketi bu tür analizler için gerekli verilerden yoksun. 0xScope, yapay zeka odaklı analiz ve Web3 ekosistemlerinin derinlemesine anlaşılması üzerine inşa edilmiş bir platform sunarak bu boşluğu dolduruyor ve şirketlerin bir adım önde olmalarını sağlıyor" diye konuştu.

WEB3 Bilgi Grafiğini Geliştirmek İçin Yaklaşık 2 Yıl Çalışıldı

Kripto para şirketlerinin karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Ragini, "0xScope Web3 AI şirketleri arasında sahip olduğu en önemli avantaj, şirketin zaman içinde geliştirdiği birinci sınıf kapsamlı Web3 veritabanıdır. 0xScope, aylık 400 binden fazla aktif kullanıcıya ve 200'den fazla B2B müşterisine hizmet verirken Web3 Bilgi Grafiğini geliştirmek için yaklaşık 2 yıl harcadı. Sonuç olarak bu veri tabanı, bugün birçok Web3 kripto şirketinin karşılaştığı veri açığını çözmek için benzersiz bir konuma sahiptir" ifadelerini kullandı.

Ragini, "0xScope, bu veri boşluğunu başarıyla doldurarak birincil piyasa şirketlerine bu zorlukları etkili bir şekilde aşmak için ihtiyaç duydukları yapay zeka odaklı Web3 verilerini sağlıyor. Geniş veri kümeleri biriktirerek ve benzersiz içgörüler sunarak 0xScope, kripto şirketlerine token fiyat hareketlerini anlama ve bunlara göre hareket etme konusunda belirleyici bir avantaj sağlıyor" diyerek sözlerini tamamladı.