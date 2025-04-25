Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Vurgusu

Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Vurgusu

Gürkan Arpacı, teknolojinin merkezde olmaması halinde şirketlerin yenileceğini belirtti.

25.04.2025 14:48
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İhlas Holding Teknoloji Buluşmaları'na katılan Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, "Yapay zekaya büyük ölçüde yatırım yapıyoruz. Siber güvenlik konusunda yapılacak yatırımların zamanında yapılması ve önceden güvene almak çok önemli. Teknolojiyi merkeze almadığımız sürece yavaş yavaş yenilmeye mahkumuz. Şirketler, teknolojiyi odaklarına almaları gerekir" dedi.

İhlas Holding Teknoloji Buluşmaları'nın 8'incisi 'Yeni Dünyaya Açılan Kapılar' başlığı altında Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı'nın katılımlarıyla gerçekleşti. Etkinlikte ileriye dönük teknolojiler ve siber güvenlik konuları ele alınırken, dikkat çekilen konulardan biri de yapay zekanın doğru ve bilinçli kullanımı oldu.

"Siber güvenlik, şirketlerin öncelikli konusu olmalı"

Dünyanın eskiye göre çok daha hızlı bir şekilde teknolojiye ulaştığını belirten Arpacı, "Telefon ilk çıktığında 100 milyon kullanıcıya ulaşması yıllar alırken, son zamanlarda sıkça duyduğumuz Chat-GPT yazılımı 2 ay içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Dünya eskisine göre çok daha hızlı teknolojiye ulaşabiliyor ve büyüyor. Yapay zekaya büyük ölçüde yatırım yapıyoruz. Siber güvenlik konusunda yapılacak yatırımların zamanında yapılması ve önceden güvene almak çok önemli. Teknolojiyi merkeze almadığımız sürece yavaş yavaş yenilmeye mahkumuz. Şirketler, teknolojiyi odaklarına almaları gerekir. Sistem odaları ve altyapılar şirketler için kritik önem taşıyor. Bulut mimarisi çok önemli konuların başında geliyor. Bilgilerin gizlenmesi ve yedeklenmesi şirketler için önemli rol oynuyor. Tabii ki bunları yaparken insan faktörü olmadan bir şey ifade etmiyor. Bilgi teknolojileri, yardım izleme ve süreçlerin politikaları tarafında insan faktörü olmazsa olmaz" şeklinde konuştu.

"Bağlantılı araçlar sektörü gittikçe büyüyor"

Otonom araçların ve bağlantılı cihazların büyümesiyle sektörün hızla geliştiğini belirten Arpacı, "2023 yılında yapay zeka ile bağlı olan cihaz sayısı 15.1 milyar ve bunun geliri 848 milyar dolardı. Bağlantılı araç sektörü gittikçe büyüyen bir sektör. Sürücülerin olmadığı otonom araçları görebiliyoruz. Şu anda bu sektör en fazla büyüyen sektörlerden bir tanesi. Diğer bir sektör endüstri. Sonrasında sağlık, tüketici elektroniği ve finansal teknolojiler geliyor. İnternet üzerinden bağlantılı cihazlar tarafında büyük sektörler olmuş durumda. İleriye doğru baktığımızda 39.6 milyar yani bin 439 milyar dolara denk gelmesi bekleniyor. Bu nedenle bağlantılı teknolojilerin büyük derecede kritik olduğunu görmemiz gerekiyor. Dünya Ekonomik Forumu'nda en kritik ileriye dönük bakıldığında önemli konuların başında siber güvenlik var. Fakat bununda önünde iklim dönüşümü yer alıyor. Yeşil enerjiye olan gereksinimler gün geçtikçe artıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İhlas Holding, Yapay Zeka, Teknoloji, Turkcell, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Vurgusu - Son Dakika

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