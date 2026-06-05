Yapay Zeka Zirvesi 2026 - Son Dakika
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Yapay Zeka Zirvesi 2026

05.06.2026 19:44
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AI Tomorrow Summit 2026'da yapay zeka uygulamaları, veri ve insan kaynağı boyutu ele alındı.

Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinde yapay zeka uygulamalarında veri ve insan kaynağı boyutu ele alındı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026"nın ikinci gününde "Yapay Zeka Çağında Veri, Regülasyon ve İnsan Kaynağı" oturumu düzenlendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yaptığı konuşmada, yapay zeka konusunun önemli olduğunu söyledi.

Yapay zeka konusuna Çin merkezli bakıldığında biraz daha tutucu yaklaşım sergilendiğine dikkati çeken Karagözoğlu, ABD'de ise daha serbest politikaların belirlenmesi ve bu alanın daha da gelişmesi yönünde bir yaklaşımın benimsendiğini dile getirdi.

Karagözoğlu, yapay zeka alanında Türkiye'nin de bakış açısına değinerek, şöyle devam etti:

"Bizler, bütün ülkelerin sistemini sentezleyen, karma bir model üzerinde çalışıyoruz. Bizim yaklaşımımız, dijital egemenliği koruyan, yerli teknolojileri destekleyen ve aynı zamanda küresel işbirliklerine açık bir yapıyı esas alıyor. Özellikle veri güvenliği, siber dayanıklılık, kritik altyapıların korunması ve yapay zekanın etik kullanımı gibi alanlarda güçlü bir yönetişim çerçevesi oluştururken girişimcilik sistemini, AR-GE yatırımlarını ve yerli yapay zeka çözümlerini teşvik eden esnek bir yaklaşımın korunması gerektiğini düşünüyoruz çünkü yapay zeka yarışında yalnızca teknoloji üretmek değil güven veren, sürdürülebilir ve rekabetçi bir dijital ekosistemi kurabilmek de belirleyici olacak."

KVKK'nin yapay zekaya bakışı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, KVKK'nin mahremiyet kurumu olduğuna dikkati çekerek, teknoloji ve mahremiyetin birbirinin zıddı ve karşıtı olmadığını, bir arada bulunabileceklerini vurguladı.

Yaklaşımlarının bu şekilde olduğunu belirten Bilir, "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunumuz, yapay zeka veri işleme süreçlerinde de uygulanabilir. Bu tür mahremiyet kanunları, özel hükümler içereceği gibi genel hükümler de içerebilir. Yapay zekaya özgü düzenlemeler, regülasyonlar yapılabilir ama bu haliyle kanun yapay zeka algoritması sonucu veri işleme sürecinde de uygulanabilir." diye konuştu.

Bilir, KVKK'nin yapay zekaya bakış açısını ve bu alanda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi de verdi.

"Öğrencilere yapay zekayı kullanmayı öğretmemiz gerekiyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı da metal işleme makinelerine benzer şekilde bilgi işleme makinelerinin günlük hayata girdiğini söyledi.

"Yapay zeka" denilen modellerin, makine öğrenmesinden dil modellerine kadar her konuda büyük miktardaki verileri işleme kabiliyetini insandan daha üst kapasiteyle sunduğuna işaret eden Canlı, şunları kaydetti:

"Eğitim olarak bizim ne yapmamız lazım? Tüm dünyada her sektörü dönüştüren böyle bir teknoloji geldi. Doğru, etik ve güçlü şekilde öğrencilere bunu anlatmamız, kullanmayı öğretmemiz gerekiyor. Öğretmenlere bunu anlatmamız gerekiyor. Hem ders işlerken kendi mesleki çalışmalarında kullanmak için hem de öğretmenlerin öğrencilere öğretebileceği şekilde bu yapay zeka teknolojilerini vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde eğitimin 3. sacayağı velilerdir. Velilerin de öğretmen ve öğrencilerin hayatına giren bu süreçte kendi çocuklarının bunu nasıl kullandığına ve kullanması gerektiğine dair bir öngörüye ve belirli bir farkındalığa sahip olması gerekiyor."

Etkinlikte ayrıca "Yapay Zeka Çağında Organizasyonları Yeniden Tasarlamak", "Yapay Zekanın Derin Katmanı: Modeller, Sistemler ve Yeni Nesil Mimariler" ve "Yeni Düzen: Yapay Zeka ve İnsan" oturumları da gerçekleştirildi.

Oturumların tamamlanmasıyla etkinlik, ödül töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Zirvesi 2026 - Son Dakika

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