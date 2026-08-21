Yapı Ruhsatlarında Düşüş - Son Dakika
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Yapı Ruhsatlarında Düşüş

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Nisan-haziran döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yıla göre yüzde 2 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 2, daire sayısı yüzde 9,5 ve yüz ölçüm yüzde 7,4 azaldı.

Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün yüzde 78,2'si belediyeler, yüzde 21,8'i de diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına, 37,6 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bu kapsamda iki ve daha fazla daireli binaların yüz ölçüm payı da yüzde 71,1 olarak hesaplandı. Bunu 4,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2025'in aynı dönemine göre yüzde 13,7, daire sayısı yüzde 10,7 ve yüz ölçüm yüzde 5,8 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 19,4 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Söz konusu binaların yüz ölçüm payı yüzde 67,9 olarak hesaplandı. Bunu 3,6 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış yapı ruhsatı verileri

Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4 ve yüz ölçüm yüzde 9,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise aynı dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 artarken, daire sayısı yüzde 4,9 ve yüz ölçümü yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride, söz konusu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve yüz ölçüm yüzde 4,4 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 5,4, daire sayısı yüzde 4,8 ve yüz ölçüm yüzde 2,8 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapı Ruhsatlarında Düşüş - Son Dakika

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