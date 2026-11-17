Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 550 lira 1 kuruş, en düşük 500 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,9 azalarak 1 milyar 182 milyon 718 bin 515 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00'de 3 bin 550 lira 1 kuruş, en düşük 23.00'te 500 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 99 lira 75 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 157 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 395 lira 24 kuruş, en düşük 1523 lira olarak kayıtlara geçti.