Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında düzenlenen çevrim içi fikir maratonlarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen çevrim içi fikir maratonlarının üçüncüsü "Küresel Sağlık İçin Gaming" temasıyla gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar küresel sağlık için oyunlar üretti.

Fikir maratonu öncesi Unity eğitimlerini yarinikodlayanlar.com sitesi üzerinden alan takımlar, 2 gün boyunca eğitim ve mentorluk oturumlarına katıldıktan sonra iklim krizi, Kovid-19 ve tek sağlık konularında kendi oyunlarını geliştirdi. Toplam 22 takımın başvurduğu fikir maratonunda 6 takım ön elemeyi geçti.

Yarışmada, Mustafa Emircan Güven (17) ve Ahmet Yıldız'dan (16) oluşan Covid Coder takımı birinci olurken, Alper Soyer (14), Berat Nur Tanburacı (12), Oğuzhan Serin (12) ve Muhammed Emin Solak'tan (12) oluşan Kodlamaker takımı ikinci, Güray Kıncı (16), Kadir Umut Gülsevin (17), Mehmet Salih Beşkavak (16) ve Yiğit Yalçın'dan (16) oluşan Novator takımı ise üçüncü olarak belirlendi.

"Kodlama bilmek, okuma yazma bilmek kadar önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattıkları "Yarını Kodlayanlar" projesini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7 ila 14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. Yarını Kodlayanlar projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 210 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de online fikir maratonlarıyla çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Üçüncü fikir maratonumuzda öğrencilerimiz iklim krizi, Kovid-19 ve tek sağlık konularında kendi oyunlarını geliştirdi. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da proje kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu yaşadıklarını aktardı.

Kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu vurgulayan Hazır, "Biz de projemiz ile dünyanın ve ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek çocuklarımızın, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında düzenlediğimiz Küresel Sağlık için Gaming Hackathonu ile günümüzde de etkisini göstermeye devam eden Kovid-19 salgını da göz önünde bulunduran çocuklar ve gençler, günümüzde ve yakın gelecekteki küresel sağlık sorunlarına akıllı teknolojiler ile çözümler üretip fikirlerini geliştirdiler ve dijital ortamda oyunlarını yaptı." ifadelerini kullandı.

210 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

Verilen bilgiye göre, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7 ila 14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, son bir yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.