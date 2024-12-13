Yasa Dışı Tütünle Mücadele Devam Ediyor

Ekonomi

Tütün Sanayicileri Derneği geçen yıl başlattığı, "Yasa Dışı Kapı Dışı" kampanyasına devam ediyor.

Tütün Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamada, milyarlarca lira vergi kaybına neden olan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, yıllık raporlarında suç örgütlerinin gelir kaynağı olarak nitelendirilen, yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Derneğin, kaçağa karşı mücadele kapsamında geçen yıl 150 bin esnafla birlikte başlattığı "Yasa Dışı Kapı Dışı" kampanyasına devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, geçen bir yılda, yazılı medyada 4 milyon okuyucuya, dijital mecralarda 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştırılan mesajların yasa dışı ticaretin boyutunun ve etkilerinin anlaşılması bakımından önemli rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada, dernek üyelerinin, saha ekipleri vasıtasıyla tüm satış kanallarına dağıttıkları on binlerce bilgilendirici broşür ve posterle konunun tüketiciler nezdinde de gündemde kalmasını sağladığına işaret edilerek, yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin sebep olduğu olumsuzluklara karşı, kaçakla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmaya devam edileceği aktarıldı.

"150 bin esnafın geliri olumsuz yönde etkilenmekte"

Tütün mamulleri sektörünün, vergi geliri, ihracat ve istihdam açısından ülke ekonomisi için kritik sektörler arasında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, "2023 yılında tütün mamullerinden sağlanan 176,6 milyar liralık ÖTV geliri, aynı yıl toplanan toplam ÖTV'nin beşte birini oluştururken, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 4'ünden fazlasına karşılık geldi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan yasa dışı tütün ve mamulü ticareti nedeniyle devletin yıllık vergi gelir kaybının 100 milyar lira seviyesine yaklaştığı belirtildi.

Ülkede, tüm alınan önlemlere rağmen halen açık halde ticareti yapılan yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün, doldurulmuş makaron (sigara haline getirilmiş sarmalık kıyılmış tütün), sahte ve kaçak sigaraların sorun olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, sarmalık kıyılmış tütünün makaron adı verilen, içi boş, filtreli sigara tüplerine doldurulması ile üretilen ve piyasaya arz edilen sigaralar yasa dışı ticarette yaygın görülmektedir. Büyük çoğunluğu ekicilerden yasa dışı bir şekilde alınan tütünler, vergisi ödenmeden, yine yasa dışı organize bir tedarik zinciri ile piyasaya arz edilmektedir. Üretim elle, bazen de endüstriyel makineler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Doldurulan makaronların, şeffaf poşetlerde, bazen de sigara paketi görünümünde paketler içerisinde veya büyük tepsilerde satıldığı gözlemlenmektedir. Yasa dışı tütün ticaretinin giderek artmasıyla, çoğunluğu bakkal, market ve büfelerden oluşan 150 bin esnafın gelirleri olumsuz yönde etkilenmektedir."

Açıklamada, çok yönlü bir sorun olan yasa dışı ticaretle mücadelenin, devlet kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmasıyla yürütüldüğü vurgulandı.

Devletin ilgili kurumlarının aldığı önlemlere de yer verilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının, 2023 yılı Eylül ayında yürürlüğe koyduğu tütün paketleme standartları kapsamında, 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla kaçak ticarete konu olan 100 gram üstü tütün paketlerinin piyasadan kaldırıldığı vurgulanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının çalışmalarıyla, makaron ve filtre üretimi ile ticaretine yönelik yeni düzenlemeler yapılarak üretim süreçlerinin yeniden şekillendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu düzenlemelerin ve yasa dışı tütün ticaretine karşı daha da etkinleştirilen denetim ve operasyonların, Tütün Sanayicileri Derneği tarafından yasa dışı ticaretin zayıflatılması açısından kritik adımlar olarak değerlendirildiği belirtildi.

"Yasa dışı tütün ticaretiyle mücadelede atılan yeni adımlar, denetim ve yasal düzenlemeler sayesinde yasa dışı ticaretin kontrol altına alınmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır." denilen açıklamada, "Devletin kararlı duruşu ve ilgili kurumların iş birliği, bu mücadelede kilit rol oynamaktadır. Kaçak ile mücadelede devamlılık esastır. Derneğimizin 2024 yılında da sürdürdüğü 'Yasa Dışı Kapı Dışı' kampanyasının, yasa dışı tütün mamulleri ticaretine dair farkındalığın arttırılması açısından önemli bir rol teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bu mücadelede devletimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.