Yatırım Fonları ve Mevduat Stopajı Artıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yatırım fonları ve kısa vadeli mevduata uygulanan stopaj oranı yüzde 17,5'e yükseltildi. Yatırım fonları yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükselirken, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi. - İSTANBUL