Yatırım fonlarında ortalama kayıp yüzde 1,03, BES fonlarında yüzde 1,44 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu hafta yatırım fonlarında ortalama yüzde 1,03, BES fonlarında yüzde 1,44 değer kaybı yaşandı. Yatırım fonlarında en sert düşüş yüzde 3,92 ile Kıymetli Maden Fonları’nda görülürken, BES fonlarında yüzde 4,28 ile Endeks kategorisi en fazla kaybettiren oldu.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,03, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,44 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,56 ile Para Piyasası Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,92 ile Kıymetli Maden Fonları kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,71 ile Başlangıç Fonları kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,28 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|-1,03
|991
|982
|Borsa Yatırım Fonları
|-3,02
|5
|31
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,06
|65
|20
|Fon Sepeti Fonları
|-2,55
|14
|81
|Hisse Senedi Fonları
|-3,15
|3
|187
|Karma ve Değişken Fonlar
|-1,95
|34
|148
|Katılım Fonları
|-0,88
|60
|51
|Kıymetli Maden Fonları
|-3,92
|0
|28
|Para Piyasası Fonları
|0,56
|78
|4
|Serbest Fon
|-0,57
|737
|463
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-1,44
|81
|319
|Başlangıç Fonları
|0,71
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,09
|14
|31
|Değişken
|-1,46
|19
|100
|Devlet Katkısı
|-1,59
|0
|12
|Endeks
|-4,28
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-2,90
|0
|23
|Hisse Senedi
|-3,06
|0
|42
|Karma
|-1,72
|1
|12
|Katılım
|-1,39
|9
|36
|Kıymetli Madenler
|-4,01
|0
|20
|OKS Katılım
|0,27
|13
|11
|OKS Standart
|-0,44
|0
|10
|Para Piyasası
|0,70
|13
|0
|Standart
|-0,75
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-1,20
|1
|2
Kaynak: AA
10:51İstanbul'un fethine katıldığı belirtilen Yıldız Dede'nin kabri lokanta bahçesinde: Taşta 1953 yazıyor
Sizin düşünceleriniz neler ?