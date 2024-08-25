Yatırım Fonu Dünyasının Büyüklüğü 4,6 Trilyon Liraya Ulaştı

Ekonomi

Takasbank Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölümü Direktörü Emre Koçbey, 22 Ağustos itibarıyla yatırım fonu dünyasının toplam büyüklüğünün 4,6 trilyon liraya ulaştığını belirterek, 2023 sonu itibarıyla 2,5 trilyon lira olan fon dünyası toplam büyüklüğünün, yeni yatırımcı girişleri ve fon varlıklarının değer artışıyla yılbaşından bu yana yüzde 82 gelişim gösterdiğini bildirdi.

Koçbey, yatırım fonlarındaki gelişmelere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım fonu dünyasının yılbaşından bu yana 2 trilyon lira büyüdüğünü ifade etti.

Takasbank tarafından yayınlanan kurumsal yatırımcı portföy istatistiklerine göre, 22 Ağustos itibarıyla yatırım fonu dünyasının toplam büyüklüğünün 4,6 trilyon liraya ulaştığını aktaran Koçbey, şunları kaydetti:

"2023 sonu itibarıyla 2,5 trilyon TL olan fon dünyası toplam büyüklüğü, yeni yatırımcı girişleri ve fon varlıklarının değer artışı ile birlikte yılbaşından bu yana yüzde 82 gelişim gösterdi. Bununla beraber menkul kıymet yatırım fonları 3 trilyon TL eşiğini aşarak 2023 sonuna göre yüzde 110 büyüme gerçekleştirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) menkul kıymet yatırım fonu yatırımcı sayısı verilerine bakıldığında, 2023 sonu itibarıyla 4,3 milyon olan yatırımcı sayısı, yaklaşık 1 milyon yeni yatırımcı girişiyle 5,3 milyona ulaştı."

"Para piyasası fonlarına ilgi yüksek"

Emre Koçbey, yatırım fonlarına fon türü bazında bakıldığında, para piyasası fonlarının son dönemde en çok yatırım alan fon türü olduğunun ve yılbaşından bu yana 600 milyar liranın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğinin görüldüğünü söyledi.

Koçbey, "Para piyasası fonlarının aynı gün valörlü işlem görmesi nedeniyle günlük likidite sunması ve TEFAS Bilgilendirme Platformu üzerinden fon performanslarına bakıldığında son dönemde banka TL mevduatlarının üzerinde getiri sağlaması bu fonların hızlı büyümesinde etkili olmuştur." dedi.

BEFAS ile bireysel emeklilik fonları 1 trilyon lirayı aştı

Takasbank Saklama ve Kolektif Yatırım Kuruluşları Bölümü Direktörü Koçbey, 2003'ten bu yana emeklilik fonlarına kaydi saklama hizmeti sunan Takasbank verilerine göre, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplanan fon tutarının 1 trilyon lirayı aştığını, katılımcı sayısının ise 16,7 milyon kişiye ulaştığını belirterek, sisteme duyulan ilginin her geçen gün arttığını bildirdi.

Koçbey, bu performansın oluşmasında, Takasbank tarafından 2021'de hizmete sunulan ve tüm emeklilik şirketlerinin fonlarının alım satımına imkan tanıyan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nun (BEFAS) çok önemli katkı sağladığını ifade etti.

BEFAS'ın kuruluşundan bu yana yaklaşık 200 bin BES katılımcısının farklı emeklilik şirketlerinin fonlarını seçerek aktif bir BES yönetimi yaptığını aktaran Koçbey, 3 yıl boyunca en fazla hisse senedi, kıymetli madenler ve değişken fon türlerinin tercih edildiğini söyledi.

Takasbank verilerine göre, yatırım fonlarının 2023 sonundan bu yana büyüklüğü ve değişimi şöyle:

YATIRIM FONLARI 31.12.2023 (Milyar TL) 22.08.2024 (Milyar TL) Değişim (Milyar TL) Yüzde Menkul kıymet yatırım fonları 1.519 3.188 1.669 110 Emeklilik yatırım fonları 753 1.082 330 44 Borsa yatırım fonları 64 75 11 17 Gayrimenkul yatırım fonları 79 103 25 31 Girişim sermayesi yatırım fonları 125 183 58 46 TOPLAM 2.539 4.632 2.093 82

Kaynak: AA