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Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta, yatırım fonları ortalama yüzde 1,06, BES fonları yüzde 1 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile 'Hisse Senedi Fonları' gösterdi; tek gerileyen fon, yüzde 0,11 ile 'Fon Sepeti Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,91 ile 'Hisse Senedi' olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,10 ile 'Kıymetli Madenler' olarak kayda geçti. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ...

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
20.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:26
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Bu hafta, yatırım fonları ortalama yüzde 1,06, BES fonları yüzde 1 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 1,68 ile "Hisse Senedi Fonları" gösterdi; tek gerileyen fon, yüzde 0,11 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,91 ile "Hisse Senedi" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,10 ile "Kıymetli Madenler" olarak kayda geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,061145210
Borsa Yatırım Fonları0,87155
Borçlanma Araçları Fonları0,52647
Fon Sepeti Fonları-0,114329
Hisse Senedi Fonları1,689711
Karma ve Değişken Fonlar0,318437
Katılım Fonları0,89441
Kıymetli Maden Fonları0,57142
Para Piyasası Fonları0,78470
Serbest Fon1,26752123
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,0034333
Başlangıç Fonları0,83100
Borçlanma Araçları0,243313
Değişken1,291364
Devlet Katkısı0,70120
Endeks1,8940
Fon Sepeti Fonu0,26105
Hisse Senedi1,91320
Karma0,4372
Katılım1,20300
Kıymetli Madenler-0,1069
OKS Katılım0,89240
OKS Standart0,61100
Para Piyasası0,84130
Standart0,90130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,4230
(Sürecek)

Kaynak: AA
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