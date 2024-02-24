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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,27, BES fonları ortalama yüzde 1,29 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile 'Kıymetli Maden Fonları' gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,52 ile 'Kıymetli Madenler'de görüldü, gerileyen fon ise bulunmuyor. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: ...

24.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:17
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,27, BES fonları ortalama yüzde 1,29 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,52 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, gerileyen fon ise bulunmuyor

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,27129995
Borsa Yatırım Fonları1,70200
Borçlanma Araçları Fonları0,71655
Fon Sepeti Fonları1,30693
Hisse Senedi Fonları1,641019
Karma ve Değişken Fonlar1,171178
Katılım Fonları1,52460
Kıymetli Maden Fonları3,97160
Para Piyasası Fonları0,84480
Serbest Fon1,2483770
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,2936610
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları0,79442
Değişken1,371373
Devlet Katkısı0,57120
Endeks0,3931
Fon Sepeti Fonu1,68150
Hisse Senedi1,71320
Karma1,2890
Katılım0,87273
Kıymetli Madenler4,52150
OKS Katılım0,69231
OKS Standart0,63100
Para Piyasası0,86130
Standart0,61130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon4,4630
(Sürecek)

Kaynak: AA

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