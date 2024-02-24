Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,27, BES fonları ortalama yüzde 1,29 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 3,97 ile "Kıymetli Maden Fonları" gösterirken, gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,52 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, gerileyen fon ise bulunmuyor

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,27 1299 95 Borsa Yatırım Fonları 1,70 20 0 Borçlanma Araçları Fonları 0,71 65 5 Fon Sepeti Fonları 1,30 69 3 Hisse Senedi Fonları 1,64 101 9 Karma ve Değişken Fonlar 1,17 117 8 Katılım Fonları 1,52 46 0 Kıymetli Maden Fonları 3,97 16 0 Para Piyasası Fonları 0,84 48 0 Serbest Fon 1,24 837 70 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,29 366 10 Başlangıç Fonları 0,80 10 0 Borçlanma Araçları 0,79 44 2 Değişken 1,37 137 3 Devlet Katkısı 0,57 12 0 Endeks 0,39 3 1 Fon Sepeti Fonu 1,68 15 0 Hisse Senedi 1,71 32 0 Karma 1,28 9 0 Katılım 0,87 27 3 Kıymetli Madenler 4,52 15 0 OKS Katılım 0,69 23 1 OKS Standart 0,63 10 0 Para Piyasası 0,86 13 0 Standart 0,61 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 4,46 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA