Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,39 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,94 ile 'Borçlanma Araçları Fonları' ve 'Para Piyasası Fonları' gösterirken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,60 ile 'Borsa Yatırım Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,91 ile 'Borçlanma Araçları' ve 'Para Piyasası'nda görülürken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,25 ile 'Yaşam Döngüsü/Hedef Fon' oldu. Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: Haftalık Yatırım Fonları: Fon Kategori - Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % - Fon Kategori Kazandıran (Adet) - Fon Kategori Kaybettiren Adet. Haftalık Emeklilik Fonları: Emeklilik Fonları - 0,39 - 294 - 88.

29.06.2024 11:05
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,39 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,94 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" gösterirken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,60 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,91 ile "Borçlanma Araçları" ve "Para Piyasası"nda görülürken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,25 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,511129328
Borsa Yatırım Fonları-0,60713
Borçlanma Araçları Fonları0,94720
Fon Sepeti Fonları-0,204529
Hisse Senedi Fonları-0,224076
Karma ve Değişken Fonlar0,209242
Katılım Fonları0,323813
Kıymetli Maden Fonları0,54125
Para Piyasası Fonları0,94500
Serbest Fon0,65780163
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,3929488
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları0,91460
Değişken0,249447
Devlet Katkısı0,47120
Endeks0,8240
Fon Sepeti Fonu0,16115
Hisse Senedi-0,161319
Karma0,2963
Katılım0,192210
Kıymetli Madenler0,57132
OKS Katılım0,59231
OKS Standart0,65100
Para Piyasası0,91130
Standart0,54130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,2521
(Sürecek)

Kaynak: AA

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