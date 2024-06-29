Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,39 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselişi yüzde 0,94 ile "Borçlanma Araçları Fonları" ve "Para Piyasası Fonları" gösterirken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,60 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,91 ile "Borçlanma Araçları" ve "Para Piyasası"nda görülürken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,25 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,51 1129 328 Borsa Yatırım Fonları -0,60 7 13 Borçlanma Araçları Fonları 0,94 72 0 Fon Sepeti Fonları -0,20 45 29 Hisse Senedi Fonları -0,22 40 76 Karma ve Değişken Fonlar 0,20 92 42 Katılım Fonları 0,32 38 13 Kıymetli Maden Fonları 0,54 12 5 Para Piyasası Fonları 0,94 50 0 Serbest Fon 0,65 780 163 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,39 294 88 Başlangıç Fonları 0,90 10 0 Borçlanma Araçları 0,91 46 0 Değişken 0,24 94 47 Devlet Katkısı 0,47 12 0 Endeks 0,82 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,16 11 5 Hisse Senedi -0,16 13 19 Karma 0,29 6 3 Katılım 0,19 22 10 Kıymetli Madenler 0,57 13 2 OKS Katılım 0,59 23 1 OKS Standart 0,65 10 0 Para Piyasası 0,91 13 0 Standart 0,54 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,25 2 1 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA