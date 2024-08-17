Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,69, BES fonları yüzde 0,52 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,89 ile 'Kıymetli Maden Fonları', en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,48 ile 'Hisse Senedi Fonları' oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,31 ile 'Kıymetli Madenler'de görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 2,42 ile 'Endeks' oldu.

17.08.2024 11:16
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,69, BES fonları yüzde 0,52 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,89 ile "Kıymetli Maden Fonları", en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,48 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 5,31 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon ise yüzde 2,42 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,691143359
Borsa Yatırım Fonları-0,28813
Borçlanma Araçları Fonları0,79667
Fon Sepeti Fonları2,12724
Hisse Senedi Fonları-0,4819103
Karma ve Değişken Fonlar1,5511622
Katılım Fonları1,60532
Kıymetli Maden Fonları3,89180
Para Piyasası Fonları0,95520
Serbest Fon0,47747221
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,52219163
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,84405
Değişken0,196873
Devlet Katkısı-0,33111
Endeks-2,4214
Fon Sepeti Fonu1,44151
Hisse Senedi-0,18626
Karma1,4772
Katılım0,08824
Kıymetli Madenler5,31150
OKS Katılım0,38168
OKS Standart0,2573
Para Piyasası0,95130
Standart0,0176
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8030

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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