Yatırım ve BES Fonları Haftalık Artış Gösterdi

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,77, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü artarken, en fazla yükselen yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,32 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,05 ile "Devlet Katkısı" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,77 1385 250 Borsa Yatırım Fonları 0,91 19 3 Borçlanma Araçları Fonları 0,34 58 18 Fon Sepeti Fonları 0,74 74 5 Hisse Senedi Fonları 0,32 98 41 Karma ve Değişken Fonlar 0,45 113 36 Katılım Fonları 1,07 55 6 Kıymetli Maden Fonları 3,32 18 0 Para Piyasası Fonları 0,78 65 0 Serbest Fon 0,85 904 144 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 0,61 321 60 Başlangıç Fonları 0,70 10 0 Borçlanma Araçları 0,07 26 19 Değişken 0,59 130 10 Devlet Katkısı -0,05 6 6 Endeks 0,41 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,51 14 2 Hisse Senedi 0,60 24 8 Karma 0,96 8 1 Katılım 0,46 26 6 Kıymetli Madenler 4,32 14 0 OKS Katılım 0,49 22 2 OKS Standart 0,10 8 2 Para Piyasası 0,66 13 0 Standart 0,09 10 3 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,89 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA