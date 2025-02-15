Yatırım ve BES Fonları Haftalık Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Haftalık Artış Gösterdi

Bu hafta yatırım fonları %0,77, BES fonları ise %0,61 değer kazandı. Kıymetli Maden Fonları öne çıktı.

15.02.2025 12:22
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,77, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonlarının tümü artarken, en fazla yükselen yüzde 3,32 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 4,32 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken tek gerileyen fon yüzde 0,05 ile "Devlet Katkısı" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 0,771385250
Borsa Yatırım Fonları0,91193
Borçlanma Araçları Fonları0,345818
Fon Sepeti Fonları0,74745
Hisse Senedi Fonları0,329841
Karma ve Değişken Fonlar0,4511336
Katılım Fonları1,07556
Kıymetli Maden Fonları3,32180
Para Piyasası Fonları0,78650
Serbest Fon0,85904144
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları 0,6132160
Başlangıç Fonları0,70100
Borçlanma Araçları0,072619
Değişken0,5913010
Devlet Katkısı-0,0566
Endeks0,4131
Fon Sepeti Fonu0,51142
Hisse Senedi0,60248
Karma0,9681
Katılım0,46266
Kıymetli Madenler4,32140
OKS Katılım0,49222
OKS Standart0,1082
Para Piyasası0,66130
Standart0,09103
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8930
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Haftalık Artış Gösterdi - Son Dakika

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