Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,08, BES fonları yüzde 1,08 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 1,08 1541 164 Borsa Yatırım Fonları 1,04 21 3 Borçlanma Araçları Fonları 1,25 78 0 Fon Sepeti Fonları 1,66 79 0 Hisse Senedi Fonları 0,82 113 40 Karma ve Değişken Fonlar 1,76 147 6 Katılım Fonları 0,97 64 2 Kıymetli Maden Fonları 1,47 18 0 Para Piyasası Fonları 0,99 66 0 Serbest Fon 0,97 976 116 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 1,08 379 12 Başlangıç Fonları 1,04 10 0 Borçlanma Araçları 1,20 45 0 Değişken 0,96 138 5 Devlet Katkısı 1,85 12 0 Endeks 1,16 4 1 Fon Sepeti Fonu 1,43 17 0 Hisse Senedi 0,80 28 5 Karma 1,97 9 0 Katılım 0,66 34 1 Kıymetli Madenler 1,57 15 0 OKS Katılım 0,70 24 0 OKS Standart 1,54 10 0 Para Piyasası 1,11 13 0 Standart 1,76 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,84 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA