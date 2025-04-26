Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Yükseldi

Yatırım fonları bu hafta ortalama %1,08, BES fonları ise %1,08 değer kazandı.

26.04.2025 11:12
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,08, BES fonları yüzde 1,08 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,66 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, bu hafta gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,97 ile "Karma"da görüldü, gerileyen fon ise bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 1,081541164
Borsa Yatırım Fonları1,04213
Borçlanma Araçları Fonları1,25780
Fon Sepeti Fonları1,66790
Hisse Senedi Fonları0,8211340
Karma ve Değişken Fonlar1,761476
Katılım Fonları0,97642
Kıymetli Maden Fonları1,47180
Para Piyasası Fonları0,99660
Serbest Fon0,97976116
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,0837912
Başlangıç Fonları1,04100
Borçlanma Araçları1,20450
Değişken0,961385
Devlet Katkısı1,85120
Endeks1,1641
Fon Sepeti Fonu1,43170
Hisse Senedi0,80285
Karma1,9790
Katılım0,66341
Kıymetli Madenler1,57150
OKS Katılım0,70240
OKS Standart1,54100
Para Piyasası1,11130
Standart1,76130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8430
(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Yükseldi - Son Dakika

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