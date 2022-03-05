Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,96 kazançla 1.990,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.912,23 puanı, en yüksek 2.047,01 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 3,63 artışla 3.614,19 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 8,81 primle 2.675,23 puana yükselirken, Mali Endeksi yüzde 0,13 azalışla 1.782,81 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,19 kayıpla 1.447,12 puana geriledi.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,28 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı yüzde 28,15 ile Kardemir ve yüzde 28,04 ile ASELSAN izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 18,48 ile Anadolu Efes, yüzde 11,47 ile Tekfen Holding ve yüzde 7,79 ile Pegasus Hava Yolları oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 119 milyar lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 87 milyar 692,4 milyon lirayla Ford Otosan ve 71 milyar 624 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,75 artışla 890,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,71 kazançla 5 bin 888 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,78 değer kazanarak 14,2680 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,13 azalışla 15,5820 lira oldu.

Geçen hafta 18,6420 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,49 kazançla 18,9200 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,62 değer kazanarak 15,5710 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)