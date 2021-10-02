Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 168,00 149,70 12,22 Çan2 Termik 13,84 12,70 8,98 Pegasus 78,00 71,75 8,71 Otokar 323,70 301,80 7,26 Deva Holding 22,88 21,52 6,32 İş GMYO 2,12 2,00 6,00 Sarkuysan 12,67 11,97 5,85 Anadolu Efes 21,24 20,08 5,78 Anadolu Grubu Holding 23,60 22,36 5,55 Garanti Bankası 9,28 8,82 5,22 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 30,00 37,64 -20,30 Esenboğa Elektrik 30,58 32,54 -6,02 Ege Endüstri 1.157,30 1.219,80 -5,12 Enka İnşaat 10,09 10,54 -4,27 Aksa Enerji 13,58 14,07 -3,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,85 6,04 -3,15 Torunlar GMYO 3,42 3,52 -2,84 Bim Mağazalar 63,20 64,90 -2,62 Gözde Girişim 5,73 5,88 -2,55 Şok Marketler Ticaret 11,77 12,07 -2,49 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 8.365.905.921 Türk Hava Yolları 6.349.091.523 Şişe Cam 3.589.928.705 Tüpraş 3.442.052.896 Yapı ve Kredi Bank. 3.144.870.105 Kardemir (D) 2.316.059.193 Ereğli Demir Çelik 2.215.691.657 Akbank 2.197.244.555 Petkim 1.832.528.210 Koza Altın 1.498.311.541 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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