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Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (10)

02.10.2021 11:17
Yatırımcı rehberi (10), System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör168,00149,7012,22
Çan2 Termik13,8412,708,98
Pegasus78,0071,758,71
Otokar323,70301,807,26
Deva Holding22,8821,526,32
İş GMYO2,122,006,00
Sarkuysan12,6711,975,85
Anadolu Efes21,2420,085,78
Anadolu Grubu Holding23,6022,365,55
Garanti Bankası9,288,825,22
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji30,0037,64-20,30
Esenboğa Elektrik30,5832,54-6,02
Ege Endüstri1.157,301.219,80-5,12
Enka İnşaat10,0910,54-4,27
Aksa Enerji13,5814,07-3,48
Teknosa İç ve Dış Ticaret5,856,04-3,15
Torunlar GMYO3,423,52-2,84
Bim Mağazalar63,2064,90-2,62
Gözde Girişim5,735,88-2,55
Şok Marketler Ticaret11,7712,07-2,49
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası8.365.905.921

Türk Hava Yolları6.349.091.523

Şişe Cam3.589.928.705

Tüpraş3.442.052.896

Yapı ve Kredi Bank.3.144.870.105

Kardemir (D)2.316.059.193

Ereğli Demir Çelik2.215.691.657

Akbank2.197.244.555

Petkim1.832.528.210

Koza Altın1.498.311.541

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Türk Traktör, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi


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