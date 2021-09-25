Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları ise yüzde 0,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,94 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,40 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,51 353 261 90 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,53 71 68 3 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,66 31 27 4 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,27 79 14 65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,49 83 70 13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,46 39 33 5 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,94 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,33 36 35 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) 0,54 257 144 110 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,69 52 33 19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,20 5 2 3 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,40 30 5 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,04 111 56 54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,13 29 18 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,75 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,33 15 15 0 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Prenses Mako, bir siville evlenip Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı kabul etmedi

2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?

Akılalmaz planları ifşa oldu! PKK'nın talimatlarını, kız kardeşinin pantolonuna yapıştırarak cezaevine sokmak istemiş

Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı

Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi

Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu

Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar

Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor