Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,72 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: