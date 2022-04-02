Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,72 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|168,997059
|6,72
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,600634
|5,52
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,280195
|5,00
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,823854
|4,91
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,577789
|4,71
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,699269
|4,61
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|121,445769
|4,44
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|2,540408
|4,41
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|27,983066
|4,40
|İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,601432
|4,38
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,117621
|6,88
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021871
|4,78
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,021581
|4,72
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,021180
|4,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,023298
|4,55
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,081448
|4,51
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,021391
|4,50
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,022292
|4,48
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,022953
|4,39
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021765
|4,32
(Sürecek)
Kaynak: AA
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