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Yatırımcı rehberi (4)

02.04.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,72 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,72 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 6,88'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)168,9970596,72
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,6006345,52
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)2,2801955,00
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8238544,91
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5777894,71
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,6992694,61
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)121,4457694,44
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)2,5404084,41
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)27,9830664,40
İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,6014324,38
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,1176216,88
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0218714,78
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0215814,72
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0211804,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,0232984,55
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,0814484,51
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0213914,50
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0222924,48
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0229534,39
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0217654,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika


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