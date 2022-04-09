Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

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Yatırımcı rehberi (4)

09.04.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,67 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 10,67 ile İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 10,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)187,02735810,67
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF39,7308477,83
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF19,2519327,55
Neo Portföy Birinci Değişken Fon1,3729357,54
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)10,9382397,33
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu1,1594297,16
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1325656,93
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0666996,88
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)3,9472606,70
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1443526,31
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,13043510,89
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0536426,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,1008475,87
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF0,1657385,46
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF0,1626165,41
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0646105,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,1501265,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1799325,24
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,2505315,23
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,3031045,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Spor Federasyonu, Anadolu Hayat, İş Bankası, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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