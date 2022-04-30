Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,32 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: