Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,32 ile HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.
Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF ise yüzde 2,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,630901
|3,32
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,919348
|2,79
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,034482
|2,65
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251053
|2,53
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,651965
|2,25
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,321808
|2,10
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,034201
|1,83
|Garanti Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu
|1,746686
|1,32
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|11,236526
|1,29
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|2,362468
|1,24
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,016133
|2,74
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,094914
|2,25
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,021545
|2,22
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,023523
|2,18
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,024266
|2,12
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,025243
|2,10
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060542
|2,04
|AgeSA Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,089693
|2,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,024266
|2,01
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,021629
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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