Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,84 ile Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF ise yüzde 6,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,949776 9,84 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,258208 7,22 Fiba Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu 0,091837 3,34 HSBC Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,327008 2,39 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 2,528377 2,24 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 157,184592 2,20 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 232,701007 2,05 NEO Portföy Py Borçlanma Araçları Özel Fonu 1,319612 2,04 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,036563 1,75 Deniz Port. Borç. Araç. Fonu 0,034250 1,70 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AgeSA Hay. ve Em. Katkı EYF 0,023227 6,86 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,025295 6,80 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,024952 6,36 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,026786 6,30 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,024645 6,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,025894 6,20 Türkiye Hay. ve Em. Katkı EYF 0,023310 5,96 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,022796 5,66 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,024149 5,35 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,025211 5,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)